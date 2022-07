Seleção Feminina desembarca na Colômbia para a Copa América 2022

A Seleção Feminina já está na Colômbia para a disputa da CONMEBOL Copa América 2022. Nesta terça-feira (5), a delegação desembarcou em Armênia (COL), cidade que sediará os primeiros três jogos da equipe na competição.

A estreia da Canarinho será no sábado (9) diante da Argentina, no Estádio Centenário, às 21h (Horário de Brasília).

A delegação deixou São Paulo no início da manhã desta terça-feira, e desembarcou no Aeroporto Internacional de Armênia no período da tarde, às 14h30. Além da comissão técnica, já integram a equipe as goleiras Lorena, Luciana e Natascha, as defensoras Tainara, Rafaelle, Fê Palermo, Letícia Santos, Tamires e Antonia, as meias Adriana, Ary Borges, Angelina, Kerolin, Duda Sampaio, Duda Santos e Gabi Portilho, e as atacantes Bia Zaneratto, Geyse e Gio.

Nesta quarta-feira (6), é aguardada a chegada da defensora Kathellen. Por conta de compromissos pessoais, a atacante Debinha integrará à equipe na sexta-feira (8), já as meias Luana e Duda Francelino, que testaram positivo para Covid-19 nos testes que antecederam à concentração, chegarão à Colômbia no sábado (9).

A técnica Pia Sundhage comandará o primeiro treinamento com a equipe nesta quarta-feira (06), às 16h (Horário local), no Estádio Montenegro, em Armênia.

*CBF

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Thais Magalhães/CBF

