Show de André Valadão é confirmado no Passo a Paço 2022

Manaus (AM)- O cantor de música cristã contemporânea, André Valadão, foi confirmado como atração do festival #SouManaus Passo a Paço 2022. A atração foi divulgada em um story publicado no Instagram pessoal do prefeito de Manaus, David Almeida, nesta quarta-feira (13).

No vídeo, o pastor André Valadão convida os fãs para, no dia 6 de setembro, terça-feira, estarem presentes no Passo a Paço e diz estar ansioso para viver “um dia inesquecível”.

“Estou contando os dias e as horas para setembro, quando estarei com vocês no dia 6, no festival Sou Manaus Passo a Paço. Comece a se programar, porque vamos viver um dia inesquecível para a glória a Deus, com diversos colegas cristãos, em um dia cheio de louvores”, enfatizou Valadão.

O evento acontece entre os dias 3 e 6 de setembro, e vai contar com mais de 50 atrações locais, 15 nacionais, incluindo atrações religiosas, e internacionais. A expectativa de público é de mais de 400 mil pessoas, somando os quatro dias de evento.

A programação completa do festival será anunciada na próxima quarta-feira, 20/7, durante coletiva de imprensa organizada pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e pela Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom).

