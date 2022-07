Com suspeita de embriaguez, corpo de mulher é encontrado em casa de acolhida em Manaus

Manaus (AM) – O corpo de uma mulher de 38 anos, identificada apenas como Edivania, foi encontrado na tarde da quarta-feira (13), dentro de uma casa de acolhida, localizada no ramal das Três irmãs, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital.

De acordo com as informações repassadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, a mulher era alcoólatra e usuária de drogas e há três dias estava consumindo bebida alcoólica em um bar localizado na rua Um, no bairro Mutirão, quando ela caiu e teve ferimentos leves.

Ainda conforme as informações, ela foi socorrida e, posteriormente, foi acolhida por voluntários e levada até a casa de acolhimento para pessoas que vivem em condições de vulnerabilidades. Lá, receberia acampamento específico para cura do vício.

Porém, após passar mal pela manhã, horas depois ela teve um mal súbito. Os peritos criminais que atenderam a ocorrência informaram que não foi possível constatar a causa da morte. Apenas após um exame de necropsia será possível concluir o caso e identificar o de que fato aconteceu com a vítima.

