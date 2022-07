Vídeo: jovem morre após consumir garrafa inteira de licor em menos de dois minutos

O jovem consumiu a bebida durante uma competição com outras pessoas

Mundo – Um jovem de 23 anos que não teve a identidade divulgada pela polícia, morreu no último domingo (10), após consumir uma garrafa inteira do licor Jagermeister em menos de dois minutos durante uma competição em uma vila de Limpopo, na África do Sul.

Segundo a o site sul-africano Independent Online, a vítima ganharia 200 rands sul-africanos (o equivalente a R$ 63) se completasse o desafio.

A bebida, normalmente comercializada em garrafas de 700 ml, tem teor alcoólico de 35%. No Brasil, ela custa cerca de R$ 100.

“Aparentemente, os clientes participavam de uma ‘competição de bebidas’, na qual o vencedor, aquele que conseguisse tomar uma garrafa inteira de Jagermeister em um tempo específico, ganharia 200 rands”, disse à imprensa o chefe de polícia de Limpopo, Motlafela Mojapelo.

Segundo ele, durante a competição, um dos participantes, que tomou todo o conteúdo da garrafa em menos de dois minutos, desmaiou e precisou ser levado ao hospital. Ele chegou ao local sem vida.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou a vítima, um jovem de 23 anos, consumindo o líquido da garrafa, rodeado de outros homens. Segundo a imprensa, o momento em que ele desmaia também foi registrado.

Vejo o vídeo:

*Com informações UOL

Leia mais:

Homem morre após ser espancado por chamar mulheres para ménage

Homem morre após ser atropelado por viatura da PM em avenida de Manaus

Homem morre atropelado por carro enquanto empurrava moto na Ponte Rio Negro

Acompanhe a página do EM TEMPO no Facebook