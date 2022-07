Vídeo: rainha Elizabeth é ignorada por homem e momento viraliza

O celular do homem tocou na hora da saudação, fazendo com que ele se desvencilhasse rapidamente do aperto de mãos com a monarca

Nesta sexta-feira (15), a rainha da Inglaterra passou por um momento inusitado durante a inauguração do Thames Hospice, hospital de cuidados paliativos. A majestade e sua filha, princesa Anne, estavam saudando os paciente do centro de internação quando um curioso acontecimento aconteceu.

A governante foi cumprimentar o marido de uma das pacientes do hospital. Na hora do aperto de mãos, o celular do homem tocou, o que fez com que ele se desvencilhasse rapidamente, deixando a monarca sem reação. O homem ainda virou de costas para desligar o telefone, causando um situação embaraçosa.

Veja o vídeo:

A rainha lidou bem com a situação constrangedora e continuou conversando com a esposa do senhor. O momento, é claro, viralizou nas redes e se tornou notícia em portais do mundo todo.

*Com informações do Metrópoles

