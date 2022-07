Hospital 28 de Agosto será reformado

Manaus (AM) – O Governo do Estado assinou, nesta quarta-feira (20), uma ordem de serviço para a revitalização do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na avenida Mário Ypiranga, zona centro-sul de Manaus. As obras iniciam esta semana com investimentos de mais de R$ 1,5 milhão.

A assinatura foi feita pelo secretário da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Dr. Anoar Samad, com a presença do corpo de funcionários do hospital.

As obras coordenadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) para melhorar a infraestrutura das unidades de saúde do Estado seguem determinação do governador Wilson Lima.

O secretário explicou que o planejamento é revitalizar 37 estabelecimentos da rede de assistência até o final do ano, com investimentos girando em torno de R$ 29 milhões.

“Não é ampliação, mas justamente uma revitalização do piso, pintura, cabos, enfim, uma revitalização completa. O 28 de Agosto é o nosso centro de referência em urgência e emergência e realmente precisa de algumas adequações, que por mais que todos os diretores busquem os consertos, os problemas físicos, nós sabemos, vão se acumulando e chega um momento que a gente precisa de uma intervenção maior”, afirmou o secretário de Saúde.

A revitalização inclui reparos em áreas como cobertura, sistema de tratamento de efluentes, instalações hidrossanitárias, além da rede elétrica, fachada e pintura, contemplando o laboratório e a sala de raio-x.

Para a diretora do hospital, Júlia Marques, a revitalização vai ajudar a melhorar o fluxo do hospital.

“É uma unidade que funciona 24 horas e não temos um minuto para desligar o ar-condicionado para fazer a manutenção preventiva. A gente já estava aguardando com o anseio e realmente precisa melhorar muita coisa, a parte estrutural, elétrica e hidráulica. Temos muito a agradecer, tem muita coisa para ser feita. Pedimos que a população tenha um pouco de paciência porque a gente vai precisar readequar fluxos”, afirmou.

Revitalizações

Outras unidades de saúde receberam, durante a semana, ordens de serviço para reparos. Já há autorização para obras no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Eliameme Mady, zona norte; Maternidade Alvorada, zona centro-oeste; e Maternidade Azilda Marreiro, zona norte.

