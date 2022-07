Envolvimento de prefeito com garimpeiros expõe a conexão do crime organizado com políticos no Amazonas

A prisão do prefeito de Jutaí, Pedro Macario, “o Pedrinho”, pela Polícia Federal, na manhã de ontem, pode sinalizar o envolvimento de políticos do Amazonas com o crime organizado

A prisão do prefeito de Jutaí, Pedro Macario, “o Pedrinho”, pela Polícia Federal, na manhã de ontem, pode sinalizar o envolvimento de políticos do Amazonas com o crime organizado, especialmente o narcotráfico, que associou sua rede de negócios na região do Rio Solimões com a extração ilegal de ouro e de outros ilícitos.

Segundo a PF, “Pedrinho” é acusado de cobrar propina de R$ 80 mil para permitir a mineração ilegal em Jutaí, e recebia o dinheiro em espécie ou em ouro. Em novembro de 2021, a PF havia flagrado “Pedrinho” com 257 gramas de ouro ilegal em Tefé. Na ocasião, ele disse a PF que as gramas eram pertinentes a “pagamento de dívidas” de várias pessoas a ele.

A Justiça Federal determinou o afastamento do prefeito do cargo por 90 dias, prazo que poderá ser prorrogado conforme a conveniência das investigações.

“Novo México”

Em outubro de 2020, em entrevista à Agência Pública, o delegado Elvis Secco, chefe da coordenadoria de repressão às drogas, armas e facções criminosas da PF em Brasília, declarou que a economia clandestina, baseada no comércio ilegal de drogas, representava uma ameaça real às instituições do país.

PCC corrompe

“Se não destruir financeiramente esses caras, isso aqui vira um México”, declarou Elvis, aludindo a ação dos cartéis das drogas que no México, como na Colômbia, corromperam políticos para facilitar seus negócios inescrupulosos.

Conforme Elvis Secco, organizações como o PCC se especializaram na lavagem de dinheiro da droga, interferindo na economia formal e invadindo o sistema político brasileiro.

O PCC é um dos grupos do crime organizado que atua fortemente na chamada Tríplice Fronteira, formada por Brasil, Colômbia e Peru, envolvendo os rios Solimões e Javari.

Tribunal proíbe

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO) declarou inconstitucional o decreto do governo rondoniense que permitia o licenciamento para a garimpagem de ouro em áreas do Rio Madeira, na divisa com o Amazonas.

A decisão do TJ contemplou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) impetrada pelo Ministério Público local. A Corte classificou como criminoso o uso de substâncias químicas, como o mercúrio, no processo de extração de ouro nos garimpos.

Lucro de 870 bilhões

Relatório de 2016 do Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crimes (UNODC) estimou em US$ 870 bilhões o faturamento da indústria das drogas em uma década no mundo.

Conforme o relatório, a economia cladestina alcança 1,5% de todas as riquezas produzidas no planeta, correspondendo ao Produto Interno Bruto (PIB) mundial e movimentando 40% das outras atividades ilegais lucrativas do crime organizado, tais como tráfico de armas, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro.

Funai invadida

A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) denunciou a invasão de uma base da Funai por dois homens armados com o objetivo de intimidar servidores que atuam no combate a ilícitos em áreas indígenas na região.

A invasão ocorreu no sábado (16), mas só foi divulgada na terça-feira (19). A base invadida está situada no rio Jandiatuba, próxima ao lugar onde ocorreu o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips.

Gastos de campanha

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou ontem os limites de gastos para as campanhas eleitorais de 2022.

O valor mais alto é para as campanhas à Presidência da República. Cada candidato poderá gastar R$ 88,9 milhões no 1º turno.

Para a campanha de deputado federal, o teto é da ordem de R$ 3.176.572,53 e para a de estadual ou distrital, R$ 1.270.629,01.

Para cargos de governador e senador, o limite varia de acordo com o eleitorado de cada Estado.

Entreposto da ZFM

O entreposto da Zona Franca de Manaus na cidade catarinense de Itajaí, iniciativa do grupo BRL Properties, começará a operar ainda este ano.

O entreposto, sob a coordenação da empresa ZF-Log, é o quinto da ZFM no país, com investimento da ordem de R$ 200 milhões.

Parceria com BB

Na terça-feira (19), o prefeito David Almeida e dirigentes do Banco do Brasil avançaram tratativas sobre convênio de R$ 400 milhões que possibilitará a execução de vários projetos, dentre os quais a implantação de um circuito de vôlei de praia e um circuito de corrida em Manaus.

O superintendente comercial do BB, Diogo Prim, destaca que a operação está certificada e faz parte da carteira sustentável do Banco do Brasil.

Duda Beat

Em vídeo, o prefeito David Almeida destacou a badalada Duda Beat, “rainha da sofrência pop”, como a quinta atração nacional confirmada para o Festival #SouManaus Passo a Paço 2022.

Ganhadora do Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), Duda Beat abrirá o evento no dia 3 de setembro, às 18h, no palco Tucupi, montado às margens do Rio Negro, no Porto de Manaus.

David confirmou também para o festival atrações como a

banda Jota Quest, André Valadão, Felipe Araújo e Joelma.

Uso de máscaras

Com 145 novas infecções em apenas 17 dias, o prefeito de Barreirinha, Glenio José Marques Seixas, voltou a decretar a obrigatoriedade do uso de máscaras à população local para inibir os casos de Covid-19 no município.

Barreirinha é a quinta cidade do Estado a retomar o uso do equipamento de proteção contra a doença.

Quem desrespeitar o decreto será punido com multa no valor de R$ 100 por infração. No caso das pessoas jurídicas, haverá também a suspensão de licenças e alvarás de funcionamento.

Estudante campeã

Aluna do 7º ano vespertino, Kathariny Victoria da Silva Lima, de 13 anos, da escola municipal Themístocles Pinheiro Gadelha, localizada no bairro Jorge Teixeira, foi a grande campeã na modalidade de xadrez infantil feminino, da 43ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs).

Kathariny superou seis enxadristas e garantiu vaga nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) previstos para setembro deste ano no Rio de Janeiro.

Rede assassina

Estudo do Instituto Igarapé, publicado pelo Estadão, afirma que a rede do crime organizado da Amazônia é uma preocupante realidade em todo o país.

A rede inclui ações envolvendo extração irregular de madeira e garimpo ilegal em 254 cidades de 24 Estados.

Conforme o estudo, as ações criminosas, que se espalham por reservas públicas e terras indígenas, só não atingiram os estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba.

Auxílio Brasil

Portaria publicada ontem no Diário Oficial da União regulamentou o adicional de R$ 200 para o valor mínimo do Auxílio Brasil, que passará de R$ 400 para R$ 600.

O Diário também destaca o Vale-Gás a ser pago neste segundo semestre.

O Auxílio Brasil¨começa a ser pago a partir de 18 de agosto aos beneficiários com NIS terminado em 1.

Urnas eletrônicas

A Intelis, União dos profissionais de Inteligência de Estado da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), divulgou nota ressaltando a confiabilidade das urnas eletrônicas e do processo eleitoral no Brasil.

“A Intelis destaca que não há qualquer registro de fraude nas urnas eletrônicas desde a implantação do atual sistema, vinte e seis anos atrás”, afirma a nota.

A manifestação da Intelis se juntou a posição de representantes de embaixadas e entidades do Poder Judiciário e da sociedade civil que saíram em defesa do sistema eletrônico de votos se contrapondo ao presidente Jair Bolsonaro.

