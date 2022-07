Jovem é assassinado com facada no pescoço após desentendimento no Cidade de Deus

Manaus (AM) – Mais uma briga banal acabou resultando em morte na capital amazonense. Desta vez, a vítima foi um jovem identificado como Ernandes Carvalho da Silva, de 18 anos, que morreu após ser atingido com uma facada no pescoço, na quarta-feira (20), na rua Gaviões, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com as informações de testemunhas repassadas à Polícia Militar, Ernandes havia acabado de chegar de um serviço quando se encontrou com um adolescente e foi cobrado pelo suspeito.

Os dois discutiram e o adolescente esfaqueou Ernandes que saiu do local sangrando. A vítima ainda chegou até a casa dos pais e gritou por socorro. Ele foi colocado por familiares em um carro particular e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste.

No hospital, familiares ficaram aos prantos aguardando notícias do jovem. Mesmo após receber atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de quarta.

O corpo de Ernandes foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame de necrópsia.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Até o momento, o suspeito não foi identificado e nem localizado.

