Acusados pelas mortes de Bruno e Dom Phillips são transferidos para Manaus

Manaus (AM) – Presos por envolvimento no assassinato do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como “Dos Santos”, e Jeferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha”, serão transferidos para Manaus neste sábado (23).

A dupla estava detida na delegacia de Atalaia do Norte e sob custódia da Polícia Federal (PF) e foi encaminhada para o município de Tabatinga, antes de seguir para a capital amazonense. As informações são da Polícia Federal (PF).

“Dos Santos” e “Pelado da Dinha” eram os dois últimos presos que permaneciam no município onde ocorreu o crime. Oseney, que é irmão de Amarildo da Costa Oliveira, o “Pelado”, tem negado a participação nos assassinatos de Bruno e Dom. Jeferson confessou participação no crime, que ocorreu dia 5 de junho no Vale do Javari, na região da cidade de Atalaia do Norte (a 1.100km de Manaus).

“Pelado” e Rubens Villar Coelho, conhecido como “Colômbia”, também estão presos por envolvimento no crime desde o início deste mês. A residência de “Colômbia” foi alvo do mandado de busca e apreensão nesta sexta-feira (22

Amarildo, Oseney e Jeferson foram denunciados nesta sexta pelo Ministério Público Federal (MPF) por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, na região do Vale do Javari, no Amazonas.

Relembre o caso

O indigenista Bruno Araújo Pereira, da Fundação Nacional do Índio (Funai), e o jornalista inglês Dom Phillips, correspondente do jornal The Guardian no Brasil, desapareceram na região do Vale do Javari, no trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte (distante a 1137 quilômetros de Manaus), no Amazonas. A viagem de cerca de 72 quilômetros deveria durar apenas duas horas, mas eles nunca chegaram ao destino.

Dom e Phillips foram vistos pela última vez em 5 de junho, um domingo, ao passar pela comunidade do Amazonas de São Rafael. De lá, partiram numa embarcação para uma viagem de cerca de duas horas, mas não foram mais vistos.

Primeiro foi determinada a prisão temporária por 30 dias de Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, conhecido como “Pelado”, que foi visto por ribeirinhos passando no rio logo atrás da embarcação de Bruno e Dom, no trajeto entre a comunidade e o município. Durante as investigações, Amarildo foi preso após a polícia encontrá-lo com porção de droga e munição de uso restrito. A lancha usada por Amarildo foi encontrada com vários vestígios de sangue.

O Vale do Javari é a segunda maior terra indígena do país. A região é marcada por invasão de terras por garimpeiros ilegais, roubo de madeira e tráfico de drogas.

Os corpos do indigenista e do jornalista britânico foram encontrados, no décimo dia de buscas, em uma área de mata do município após as equipes de investigações realizarem as buscas pelos corpos das vítimas no local informado por Amarildo, irmão de Oseney da Costa, o ‘Dos Santos’, segundo preso pelo desaparecimento da dupla, materiais orgânicos humanos foram encontrados onde o suspeito apontou.

Edição Web: Bruna Oliveira

