Jornalista inglês desaparecido no Vale do Javari sofria ameaças, afirma The Guardian

Segundo o jornal The Guardian, o jornalista inglês Dom Phillips, desaparecido nas matas do Vale do Javari, Alto Solimões, juntamente com o indigenista Bruno Araújo Pereira, da Funai, sofria ameaças por causa de denúncias que fazia contra invasores na região, pescadores, garimpeiros e madeireiros.

Colaborador do The Guardian, o jornalista desapareceu em um trecho entre a comunidade Ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte, no último final de semana, de acordo com a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja).

Ministério Público Federal, Polícia Federal, Marinha e Exército investigam o caso e realizam buscas na região.

Investigações

Conforme Beto Marubo, membro da coordenação da Univaja, Dom Phillips era alvo de ameaças há uma semana juntamente com membros da equipe técnica da Univaja.

As ameaças foram encaminhadas à PF e ao MPF em Tabatinga.

O jornalista é um freelancer britânico que mora no Brasil desde 2007 e, além do The Guardian, trabalhou para o Financial Times, New York Times, Washington Post, Bloomberg, Daily Beast, revista de futebol Four Four Two e o jornal de energia Platts, entre outros.

Wilson apoia

O governador do Amazonas, Wilson Lima, colocou o Estado “à disposição para apoiar as buscas e investigações acerca de Dom Phillips e Bruno Araújo.

“Estamos enviando agentes para o local e vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para encontrá-los”, manifestou o governador nas redes sociais.

O ministro da Justiça, Anderson Torres, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, se reuniram ontem para debater o apoio às ações de busca no Vale do Javari.

Cigás em 1º lugar

A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) conquistou o 1º lugar no 13º Prêmio Ciee – Melhores Programas de Estágio, na categoria Organização Privada e de Economia Mista – Outros Serviços.

Atualmente, a Cigás conta com 12 estagiários, de ensinos Médio e Superior, por meio de parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee).

“Melhor do país”

Segundo o secretário municipal de saúde, Djalma Coelho, o

recente concurso público da SEMSA, que reuniu 81.173 candidatos inscritos para 1.409 vagas de níveis médio e médio técnico, mostra o esforço do prefeito David Almeida (Avante) para manter a saúde básica de Manaus como a melhor do país.

Os méritos do certame, conforme Djalma, cabem à ex-secretária Shadia Fraxe, que identificou muitas vagas em vacância e um grande déficit de servidores.

Bumbás na Aleam

Os bumbás Caprichoso e Garantido terão uma Sessão Especial na Assembleia Legislativa amanhã, como parte da programação que antecede a 55ª edição do Festival Folclórico de Parintins, que ocorrerá nos dias 24,25 e 26 de junho.

A iniciativa é do deputado estadual Saullo Vianna (UB), presidente da Comissão de Cultura e Economia Criativa da Aleam.

6 bi bloqueados

O Ministério da Economia confirmou ontem o bloqueio efetivo de R$ 6,965 bilhões do orçamento do Governo Federal de 2022.

Paulo Guedes disse que o contingenciamento tem o objetivo de cumprir o teto de gastos.

Além dos R$ 8,239 bilhões bloqueados e já anunciados anteriormente, “somam-se R$ 463 milhões para a recomposição de dotações do Ministério da Economia para o atendimento de despesas emergenciais.

No entanto, dos R$ 8,702 bilhões bloqueados, foi abatido R$ 1,737 bilhão reservado anteriormente “para reestruturação de carreiras” do funcionalismo público.

João candidato

Da tribuna do Projeto Jaraqui, na Praça Heliodoro Balbi, no último sábado, o deputado federal Zé Ricardo confirmou o nome do ex-senador João Pedro como candidato do PT ao Governo do Estado.

Presentes ao evento, o ex-deputado Francisco Praciano e o ex-vereador Waldemir José também confirmaram a candidatura.

Praciano e Waldemir tentarão cadeiras na Assembleia Legislativa.

Amazônia

Em live promovida pelo jornal Valor Econômico, o engenheiro agrônomo Beto Veríssimo e o economista Juliano Assunção afirmaram que as gigantescas áreas desmatadas da Amazônia podem ser recuperadas.

A recuperação poderá possibilitar o uso dessas áreas para a produção agropecuária.

Lula e Bolsonaro

Principais atores da disputa eleitoral majoritária deste ano, Lula e Jair Bolsonaro, segundo O Estado de São Paulo, não deverão participar dos debates na mídia eletrônica durante o primeiro turno das eleições.

Em editorial, o Estadão criticou as ausências que, certamente, tornarão desimportantes os debates.

Inadimplentes

No Amazonas, 1,5 milhão de pessoas estão inadimplentes, diz o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas no Brasil do Serasa, do mês de março.

São 5,5 bilhões de dívidas, que somam R$ 5,3 bilhões. Desse montante, 20,70% estão com dívidas nos cartões de créditos.

Para o presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM), Marcus Evangelista, o cartão de crédito é o inimigo número um das finanças pessoais.

Joelma na Ilha

A cantora Joelma será a atração principal da Festa dos Visitantes em 2022 com o show “Isso é Calypso”.

O evento que antecede o Festival Folclórico de Parintins ocorrerá no dia 23 de junho, a partir das 20h, no Planeta Boi.

A Festa dos Visitantes é uma realização da Prefeitura de Parintins, Governo do Amazonas e bois Caprichoso e Garantido. São esperadas mais de 50 mil pessoas no Planeta Boi. O evento também terá apresentação dos levantadores e apresentadores dos bois, Uendel Pinheiro e um Dj nacional.

Competência invadida

Segundo a plataforma Foco Amazônia, o projeto de lei nº 224/2022, de autoria do deputado estadual Fausto Júnior, que quer flexibilizar o licenciamento ambiental de competência estadual para acelerar obras na BR-319, é uma invasão da competência federal e não deve seguir adiante.

A proposta do parlamentar pode liberar intervenções que hoje dependem de autorização prévia do Ipaam para execução.

“Cautela”

De acordo com a secretária-executiva do OBR-319, Fernanda Meirelles, o PL de Fausto deve ser analisado com cautela.

“Pelo que entendemos, a propositura tem o objetivo de mudar aspectos de como o licenciamento ambiental é feito hoje. Mas acredito que alguns pontos merecem atenção, como os que falam sobre a pavimentação e implantação de acostamento, e a implantação de faixa adicional, pois interferem em competências federais”, avalia.

O projeto tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCRJ) da ALE/AM.

