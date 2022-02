Senac AM volta a ofertar curso Técnico de Enfermagem, em Manaus

Aulas terão início no dia 7 de março, das 18h às 22h, na unidade do Centro

Manaus (AM) – O curso Técnico de Enfermagem voltou a ser ofertado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Amazonas (Senac AM), em Manaus, neste ano de 2022. As aulas terão início no dia 7 de março, das 18h às 22h, na unidade do Centro, Rua Saldanha Marinho, n. 410. O investimento é em parcelas a partir de R$ 265.

Reconhecido nacionalmente, o curso possui carga horária de 1.600 horas, sendo 400 horas de estágio (obrigatório), e 18 unidades curriculares.

O quadro de professores é composto por profissionais especialistas e qualificados para a função, conforme prevê as instituições que regulam a formação técnica.

Conforme a coordenação do curso, a oferta do produto educacional foi motivada pelo entendimento que o mercado de trabalho tem exigido profissionais preparados para atuarem tanto no período de pandemia, que ainda assola o Brasil, quando no pós-pandemia, que deverá exigir um cuidado criterioso com a saúde.

“Fizemos uma formação em massa, há mais de 10 anos, e acreditávamos que o mercado estava bem abastecido, o segmento de saúde estava bem qualificado. Com a pandemia, percebemos que o mercado precisa de mais profissionais, devido à ampliação de ambientes de saúde, novas contratações e, hoje, temos uma demanda para esses técnicos. Há muitos concursos abertos e diversos processos seletivos”, destaca a gestora Daniele Lima, gestora da unidade Senac Centro.

O aluno do técnico irá obter conhecimentos sobre: administração de medicamentos, soluções e imunobiológicos; assistência de enfermagem no período gestacional, parto, puérpero e ao recém-nascido; assistência de enfermagem em urgência e emergência; atuação em programas de qualidade e certificação hospitalar, dentre outros.

Os interessados no curso podem efetuar inscrição no site (www.am.senac.br) ou nas centrais de atendimento do Senac AM, na capital. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (92) 99255-6437.

Senac no AM

Em nível nacional, o Senac é administrado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), hoje, gerida pelo amazonense José Roberto Tadros.

Com 76 anos de atuação no Amazonas, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial está presente em Manaus e nas cidades de Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Tefé e Coari.

