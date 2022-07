Ciro Gomes diz que China tem mísseis na Venezuela mirando Manaus; veja o vídeo

O presidenciável Ciro Gomes deu uma declaração polêmica na última quinta-feira ( 21), durante um encontro com empresários na Fiesp.

Além de falar de suas propostas para fortalecer a indústria de transformação, o pedetista surpreendeu os presentes ao evento com sérias acusações sobre atividades militares da China na Venezuela.

Segundo o pedetista, a China teria Manaus, a capital do Amazonas, com alvo de seus “artefatos militares” e que esses equipamentos seriam “mais eficazes do que qualquer estrutura dissuasória de defesa brasileira”.

Os chineses teriam a capital amazonense como alvo, segundo Gomes, porque “começaram a desconfiar das maluquices da nossa governança brasileira”.

“Por que o Bolsonaro ganhou as eleições na Amazônia? Porque ele destruiu todas as estruturas de comando e controle na área. Acabou com o ICMBio, com a Funai, com o Ibama e desmontou o Exército, a Polícia Federal, a Marinha, ninguém pode fazer nada… Isto é uma imprudência, porque de verdade a humanidade está se preocupando com as mudanças climáticas, mas há protecionismo sustentando argumento ambiental para restringir as exportações brasileiras em proteínas. Isso vai entrar na China proximamente. A China está muito infeliz com a política externa brasileira, com as coisas que o Bolsonaro andou fazendo. Eu leio os documentos deles. Eles estão anunciando autonomia em relação a proteínas vegetais em cinco anos. Eles fazem planos e cumprem. Estão ensinando Angola a plantar soja, estão com artefatos militares na Venezuela, aqui do lado, mais eficazes do que qualquer estrutura dissuasória de defesa brasileira com mira em Manaus, porque começaram a desconfiar das maluquices da nossa governança brasileira”, disse Gomes.

China colocou artefatos militares na Venezuela com mira em Manaus. Por necessidade estratégica, Ciro busca votos na direita. Colocar armas, Venezuela, China e a soberania brasileira sobre a amazônia num discurso sobre meio ambiente pode fazer parte dessa busca. pic.twitter.com/8qVArLoo9S — Alvaro Borba (@alvaroborba) July 22, 2022

