Resultado preliminar da prova discursiva do Concurso Público da PMAM é divulgado

O resultado preliminar da prova discursiva do concurso da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi divulgado, na tarde desta quarta-feira (27), no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

O resultado definitivo da etapa de divulgação das provas discursivas e redação acontece em agosto, com o início da convocação dos candidatos aprovados à fase seguinte, que são os exames médicos.

Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado, divulgado nesta terça-feira, nos dias 28 e 29 de julho de 2022.

As primeiras fases do concurso público da PMAM foram realizadas nos dias 6 de fevereiro e 12 de junho deste ano, respectivamente. Além de Manaus, a prova foi realizada em outros municípios do interior, sendo estes, Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé.

Esta foi a primeira vez, em mais de 10 anos, que o Governo do Amazonas promoveu seleção para profissionais do órgão de Segurança Pública. Cerca de 111 mil candidatos se inscreveram para o concurso da PMAM.

Efetivo – Ao final de todas as etapas, serão inseridos 1.350 novos policiais militares, sendo 1.000 soldados do nível médio e 350 oficiais de nível superior.

*Com informações da assessoria

