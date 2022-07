Mototaxista é morto a tiros na Rodoviária de Manaus

Manaus (AM) – Um mototaxista identificado como Zaquel Saldanha de Oliveira, 36 anos, foi morto a tiros na Rodoviária de Manaus localizada na avenida , na Zona Norte da capital.

De acordo com informações de uma testemunha, repassada aos policiais militares da 12 Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Zaquel estava no local quando foi surpreendido por dois ocupantes de uma motocicleta de modelo não identificada, na cor vermelha, que ao chegaram no local o garupa da moto atirou na cabeça do mototaxista.

Ainda conforme as informações, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após a ação criminosa os autores dos disparos fugiram sem serem identificados.

A polícia foi acionada e ao constatar a ocorrência informou os órgãos competentes para as investigações. A perícia constatou que Zaquel foi atingido com três disparos na região da cabeça.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo da vítima. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

