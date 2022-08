Imobiliária Manauara promove Feirão Caixa Aqui de imóveis com condições especiais

Nos dias 11 a 20 de agosto começa o Feirão Caixa Aqui na Vivere Imóveis, localizada na avenida Djalma Batista, 1314, onde serão ofertadas cerca de 10 mil unidades com condições especiais de pagamento.

O feirão é uma oportunidade para os Manauaras, que estão planejando adquirir sua casa própria, pois o evento conta com diversas facilidades comerciais que serão exclusivas durante o período do feirão.

As pessoas que participarem do evento que ocorrerá de forma virtual no site www.vivereimoveis.com.br e presencial na Central de Vendas da Vivere Imóveis, vão contar com as melhores condições. Como: Análise de Crédito Gratuita, entrada facilitada, subsídios do Casa Verde e Amarela ea melhor solução de financiamento, com a possibilidade de aprovação de crédito imediata.

Telefone para agendar o atendimento (92) 98445-7801 (WhatsApp ou Ligação)

Além das facilidades comerciais o Feirão conta com a parceria das maiores Construtoras de Manaus, reunindo diversos empreendimentos da cidade oferecendo um leque de opções para diferentes públicos nos melhores bairros e localizações.

“É uma oportunidade única para os manauaras saírem do aluguel e finalmente realizar o sonho da casa própria. Com as variedades de opções ofertadas e as condições de pagamento favoráveis, acredito que muitas famílias sairão com esse sonho realizado durante o feirão.” Afirma Rodrigo Oliveira, Diretor do Grupo Vivere Imóveis.

Durante os dias de evento, para facilitar a liberação do crédito, os consumidores devem ter em mãos: documento oficial de identificação; comprovante de renda atualizado, emitido no máximo há 2 meses; última declaração do Imposto de Renda e recibo de entrega à Receita Federal; Carteira de Trabalho ou Extrato de FGTS (apenas se for usar o FGTS).

Sobre a Vivere Imóveis

A Vivere Imóveis lançou-se no mercado imobiliário em abril de 2018 pelo Owner Rodrigo Alexandre de Oliveira.

Surgiu através de uma reengenharia de expansão da antiga House, do Grupo Capital Rossi, chamada CRV, que trouxe um novo conceito comercial para o mercado imobiliário, o multimarcas 2.0, que prenuncia os novos modelos de economia colaborativa.

Atuamos no mercado imobiliário de Manaus, tendo em nosso portfólio incorporadores selecionados e com articulações comerciais de compra, venda, locação e gestão de imóveis.

A empresa conta com profissionais credenciados, altamente qualificados e com ampla experiência, buscando atender as necessidades dos nossos clientes e abrir as melhores oportunidades de negócio para nossos parceiros comerciais.

