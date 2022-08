Prefeitura discute melhoria da infraestrutura turística no centro histórico de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com as secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), recebeu, nesta quinta-feira (11), empresários da rede de hotelaria instalada na área central da cidade, para discutir proposta de melhoria da infraestrutura turística do centro histórico de Manaus.

Dentre os tópicos debatidos, o destaque vai para a implantação e desenvolvimento de projetos de infraestrutura receptiva que estimulem a iniciativa privada a empreender cada vez mais no setor de turismo.

De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, a gestão David Almeida vem atuando, de maneira estratégica, para requalificar o Marco Zero da cidade e todo o corredor turístico dentro do centro histórico, com sinalização turística, guias turísticos e centros de atendimento ao turista.

“Estamos trabalhando com a colaboração das secretarias que compõem a matriz de responsabilidade, empresários e da arquidiocese de Manaus, no sentido de garantir segurança pública e sanitária, além de qualidade dos serviços turísticos. E, para isso, estamos ofertando cursos de qualificação da mão de obra e outros que compõem a grade do Programa de Capacitação e Municipalização do Turismo”, enfatizou Oliveira.

Outro ponto discutido foi a segurança no entorno dos equipamentos turísticos e culturais da cidade que, de acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Sérgio Fontes, as forças municipais, estaduais e federais, vêm atuando em operação conjunta com o Grupo de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal, Polícia Turística do Amazonas (Politur), Polícia Civil do Amazonas, Polícia Federal, Bombeiros e equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef).

“Nosso trabalho é estratégico. Estamos atuando há alguns meses, de forma mais enérgica, com o apoio de vários órgãos. Essas operações pontuais têm o objetivo, além de prevenir e combater diversos crimes que têm acontecido na região do centro, como tráfico de drogas, roubos e exploração sexual, de, também, fiscalizar a regularidade dos diversos estabelecimentos comerciais e, principalmente, hotéis que funcionam de forma irregular e como locais de moradia de infratores com mandados de prisão por tráfico de drogas e exploração sexual de crianças e adolescentes. Estamos avançando”, concluiu Fontes.

A diretora de Turismo da Manauscult, Oreni Braga, pontuou as ações desenvolvidas pela Fundação Municipal para minorar os problemas relacionados pelos empresários do setor hoteleiro e turístico.

“Nós reunimos os hoteleiros, exatamente para ouvi-los e saber quais os problemas mais graves que eles estão enfrentando. Nós já deixamos bem claro para eles que nós estamos trabalhando a matriz de responsabilidade, não só para mitigar os problemas deles, mas, com relação ao #Sou Manaus e ao Roteiro do Turismo Religioso, preparando esse centro histórico para se qualificar, exatamente para ter essa segurança turística”, avaliou Oreni Braga.

Matriz Integrada

As ações articuladas entre as secretarias que compõem a matriz de responsabilidade do município no centro histórico, visam a expansão da oferta hoteleira e de variedade de produtos turísticos complementares preparando a cidade para os grandes eventos, como o festival “#Sou Manaus Passo a Paço” e para a Temporada de Cruzeiros, prevista para o mês de outubro.

O objetivo é que o destino Manaus seja um produto competitivo no mercado nacional e internacional. Com base nisso, outra secretaria atuante no processo é a Semmas que, segundo o secretário Antônio Stroski, já está desenvolvendo ações para combater a poluição sonora no entorno.

“Nós já temos conhecimento, e estamos equipados para mensurar se está havendo poluição sonora ou não, e fazer o procedimento administrativo. Nós vamos nos comprometer, inclusive, naquela matriz de responsabilidades, desse diálogo feito com os empresários do setor hoteleiro, e a gente vai estar integrada, sim, no conjunto de medidas para revitalização do centro”, esclareceu Stroski.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Semasc, a assistente social Ana Maria Carvalho explicou como tem sido a abordagem social à população em situação de rua em toda a Manaus, que tem o seu fluxo maior no centro da cidade.

“A equipe identifica e verifica a possibilidade dessa pessoa, de forma espontânea, ir para os nossos acolhimentos. Nós sabemos, também, que uma grande parte dessa população não é de rua. Ela usa as ruas como estratégia de sobrevivência. Um exemplo é lá no mercado municipal, os carregadores, a maioria, não moram aqui próximo, moram na zona Leste. Então, eles acabam ficando durante a noite para que, no dia seguinte, já estejam a postos na sua atividade laborativa, que é carregar. E acaba essa mesma pessoa fazendo, às vezes, o uso de álcool, sendo cooptada muitas vezes, inclusive, para o uso abusivo de drogas. Então, a Semasc, enquanto política de assistência social, tem tentado identificar essa população e referenciar para os nossos diversos serviços”, finalizou a diretora.

*Com informações da assessoria

