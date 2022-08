Governo tenta minimizar estrago na economia com redução no preço do diesel, avalia coordenador-geral da FUP

Redução do combustível

A Petrobras anunciou ontem (11) uma nova redução de R$ 0,22 no preço do diesel vendido às distribuidoras. O novo valor começou a valer nesta sexta-feira (12), o litro do diesel passa a ser vendido a R$ 5,19, antes o valor pago era R$ 5,41. A redução não chega nos demais combustíveis, que seguem inalterados.

É a segunda queda seguida anunciada no preço do diesel, após uma trajetória de alta que vinha desde julho de 2021: na semana passada, o valor do litro do combustível foi reduzido em 3,57%.

Com isso, apesar das duas quedas seguidas, o preço do diesel vendido às distribuidoras ainda é 55,39% maior que o praticado no final de 2021.

Críticas

O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, apesar de avaliar como necessária a queda dos preços, criticou a pressão do governo Bolsonaro sobre a Petrobras.

“Quem determina a política de preço dos combustíveis não é mais o PPI, mas, sim, a política eleitoreira de Bolsonaro”, afirmou.

Bacelar destaca que as quedas na cotação internacional do petróleo e do dólar levam a baixas nos preços internos dos derivados.

“Porém, o governo tentará, até as eleições, anunciar seguidas reduções nos preços dos combustíveis, numa tentativa de minimizar o estrago provocado na economia e na população pelo reajuste de 193,1% no diesel, acumulado na gestão Bolsonaro, ou de 61,9% somente neste ano”, disse ele.

*Com informações da assessoria

