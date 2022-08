Wilson Lima faz “adesivaço” e voa para assistir à posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE

O governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), vai engrossar o séquito de políticos que assistirão nesta terça-feira (16), em Brasília, a posse do ministro Alexandre de Moraes

Candidato à reeleição, o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), vai engrossar o séquito de políticos que assistirão nesta terça-feira (16), em Brasília, a posse do ministro Alexandre de Moraes como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A agenda de Wilson, antes da viagem à capital federal, prevê um “adesivaço”, de madrugada, em um local estratégico da cidade de Manaus. A seguir, ele segue para prestigiar a posse de Moraes, considerado um magistrado linha dura, que promete combater, de forma implacável, as “fake news” no atual processo eleitoral e cujas recentes decisões preservaram as vantagens fiscais do modelo Zona Franca de Manaus.

Relator de inquéritos que rolam no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), Moraes é tido como inflexível na defesa das urnas eletrônicas. Mas um de seus desafios será o de saber dialogar com as Forças Armadas, que passaram a contestar o sistema eleitoral brasileiro.

Esquema vacinal

A Prefeitura de Manaus intensifica suas ações de vacinação contra a Covid-19 em 88 unidades de saúde nesta semana, de segunda a sexta-feira.

A Semsa pede que a população reserve um tempo, em meio à rotina, para atualizar o esquema vacinal contra a doença, seja com a 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª dose do imunizante.

Já foram aplicadas mais de 4,7 milhões de doses da vacina desde o início da campanha, em janeiro de 2021.

Novos talentos

A Manauscult lançou o edital de fomento à cultura do “Concurso Prêmio Manaus 2022 Thiago de Mello – Novos Talentos”.

O edital vai contemplar até 88 projetos de novos talentos da cultura, em um investimento total de R$ 400 mil, na cadeia econômica cultural de Manaus. As inscrições para os projetos artístico-culturais concorrerem ao edital estão abertas até o dia 23/9.

Os trabalhadores da cultura interessados em inscrever seus projetos devem consultar o edital e preencher os formulários on-line disponíveis na aba “editais”, no site da Manauscult, no endereço eletrônico: manauscult.manaus.am.gov.br.

Funai enrolada

O site Brasil de Fato voltou a acusar a Funai de ter autorizado o ingresso, em plena pandemia, da empresa Nemus, na Terra Indígena Baixo Seruiní/Baixo Tumiã, no sul do Amazonas.

A empresa produz NFTs (sigla em inglês para ‘Tokens Não Fungíveis’) na terra indígena que envolve o município de Pauini, no Vale do Purus.

A invasão da Nemus contraria a norma que impede a entrada de não indígenas na área. As exceções só podem ser concedidas pelas Coordenações Regionais (CR) da Funai, o que não ocorreu em relação a empresa.

O maior exército

Conforme o site do TSE, o PL é o dono do maior número de candidatos nas eleições do Amazonas.

Os liberais, que apoiam as reeleições do presidente Jair Bolsonaro e do governador Wilson Lima, registraram 37 candidaturas, vindo a seguir o Avante com 35; Patriota, MDB, PSC, PMN, e PDT, 34 cada; DC com 31; PSB (28); PMB (25); PSDB (21); PSD (10); Cidadania (9); PCdoB (8) e Novo com 1.

“Noite Transfigurada”

A Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) leva ao palco do Teatro Amazonas, nesta terça-feira (16), às 20h, o espetáculo “Noite Transfigurada”, com entrada gratuita, por ordem de chegada.

O evento faz parte da programação especial em comemoração aos 20 anos da OCA. O concerto é promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e tem duração de uma hora.

Meio ambiente

A questão ambiental pontifica em praticamente todos os programas de governo dos candidatos que miram o Palácio do Planalto nas eleições 2022. Mas, há diferenças quanto a profundidade de cada proposta.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defende o enfrentamento da crise climática só depois de reconstruir o sistema ambiental brasileiro, enquanto Bolsonaro, apesar de também mostrar preocupação com o clima, deixa claro que as novas medidas sobre a questão não podem inviabilizar a produção agropecuária.

Desmonte do Inpe

Ambientalistas confessam preocupação com o fato de o programa bolsonarista não citar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), referência mundial no monitoramento do desmatamento.

Sabe-se que o programa de monitoramento do órgão teve seus recursos drenados no governo Bolsonaro, que desconfia dos dados de desmatamento e queimadas divulgados regularmente pelo Inpe.

Eleitores exigem

Pesquisa realizada pelo PoderData, entre 28 e 30 de julho junto a 3 mil eleitores de 312 cidades, mostrou que 81% dos eleitores exigem que quem vencer a disputa presidencial eleja a proteção da floresta amazônica como uma de suas maiores prioridades.

Encomendada pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS), a pesquisa também constatou que 65% dos entrevistados acham que o Governo Federal não combate o crime organizado na região.

Largada é hoje

Efetivamente, começa nesta terça-feira (16) a campanha eleitoral 2022, quando os candidatos ficam liberados para caçar votos às suas pretensões.

A partir de hoje, os candidatos podem realizar comícios, distribuir material gráfico e fazer propaganda na mídia, seja ela impressa ou pela internet.

A campanha será permitida até o dia 01 de outubro, na véspera das eleições, enquanto o horário eleitoral será suspenso já no dia 30 de setembro. No dia das eleições, qualquer ato de propaganda pode ser caracterizado como crime de boca de urna.

No rádio e na TV

A partir de 26 de agosto, os candidatos poderão participar do horário eleitoral gratuito e das inserções durante a programação dos rádios e das TVs.

Desde 2006 é proibida a distribuição de camisetas, chaveiros, bonés e demais brindes, além de cestas básicas, vale combustível ou o que possa ser caracterizado como “proporcionar vantagem ao eleitor”.

Mais apoio à PF

Na opinião de ambientalistas ouvidos pela coluna, o Instituto de Proteção do Amazonas (Ipaam) precisa ajudar mais a Polícia Federal no combate à extração ilegal de ouro no Vale do Rio Madeira.

Sabe-se que a ousadia dos garimpeiros já chegou ao ponto em que eles usam requerimentos solicitados à Agência Nacional de Mineração (ANM) para ludibriar a fiscalização.

Segundo os ambientalistas, o Ipaam tem que dar mais apoio às ações da PF e não repetir mais o ato de 2017, quando concedeu, de forma absurda, licenças de garimpo a cooperativas que sequer possuíam estudo de impacto ambiental.

A Justiça Federal, a seguir, derrubou as licenças.

Melo “traidor”

Aliado do ex-presidente nacional do Pros, Marcus Holanda, o ex-governador do Amazonas, José Melo, luta no TRE-AM pela candidatura avulsa à Assembleia Legislativa.

Aos 75 anos, ele foi posto na berlinda pelo atual mandachuva nacional do partido, Eurípedes Júnior, que o classificou de “traidor” por sua ligação com Holanda.

Outro fator ruim para Melo no Pros é o apoio da legenda a Henrique Oliveira (Podemos) na disputa pelo Governo do Amazonas. Henrique foi vice de Melo e agora é seu desafeto.

OAB pisou na bola

Como o Conselho Federal de Medicina, que no auge da pandemia teve o desplante de defender a ministração de cloroquina aos pacientes de Covid-19, a OAB nacional se recusou a assinar a Carta pela Democracia lida em São Paulo na semana passada.

Segundo internautas, o presidente da entidade, Beto Simonetti, perdeu a oportunidade de marcar seu nome na história como o fez o jurista Raimundo Faoro ao combater a Ditadura Militar nos anos de chumbo à frente da OAB (1977/1979).

