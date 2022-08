Universidade promove debate sobre turismo regional no Amazonas

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) reuniu-se, nesta segunda-feira (15), com alunos finalistas do curso de turismo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), para discutir o tema “Regionalização do Turismo”.

O debate abordou temas como plataforma do Cadastur, sistema do Ministério do Turismo (MTur) de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor, ações promovidas pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Amazonastur, nos municípios do interior, além do Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento que define a área – recorte territorial – a ser trabalhada prioritariamente pelo MTur no âmbito do desenvolvimento de políticas públicas.

A chefa de programas e capacitação da Amazonastur, Kethleen Porto, afirmou que a regionalização já é um tema trabalhado junto aos municípios do estado.

“A gente tratou um pouco aqui sobre as diretrizes do Mapa do Turismo Brasileiro, como o município faz para entrar no mapa, quais são as perspectivas para os próximos dias junto ao MTur e junto ao novo remapeamento. A gente acredita que esse tema é de grande relevância para o estado do Amazonas” , afirmou.

Atualmente, o Amazonas tem 26 municípios inseridos no Mapa do Turismo Brasileiro 2022, são eles: Anori, Atalaia do Norte, Barcelos, Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Borba, Careiro, Coari, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maués, Nhamundá, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga e Uarini.

A roda de conversa foi realizada através da iniciativa da professora Cristiane Barroncas, que ministra a disciplina de Planejamento Turístico Regional.

Parceria

Além da roda de conversa, a parceria entre UEA e Amazonastur vem rendendo bons frutos, como o Plano de Desenvolvimento de Turismo de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros de Manaus), que foi entregue ao município na última sexta-feira (12), e o Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico de Boa Vista do Ramos (distante 271 quilômetros de Manaus), que foi entregue ao município no mês de junho deste ano.

Os planos foram desenvolvidos em conjunto com o curso de Turismo da UEA. E tem como objetivo nortear ações para ampliar o desenvolvimento do turismo e aumentar o fluxo de turistas nos municípios, durante os anos de 2022 a 2024.

Para a professora Cristiane Barroncas, a parceria entre Amazonastur e UEA é importante para atender às demandas dos municípios e fortalecer a relação entre setor público e universidade.

“Esse diálogo é muito importante, tendo em vista que devemos caminhar juntos para atender a essas demandas dos municípios e os alunos acabam enriquecendo seus currículos profissionais, por conta dessas experiências que eles acabam vivendo com essas atividades como, por exemplo, elaborar uma minuta de plano municipal de turismo para um município” , destacou a docente.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas atraiu recorde de R$ 41 bilhões em investimentos industriais, segundo Codam

Alimentação deixou 18% dos brasileiros no vermelho, aponta pesquisa

Apesar do reajuste, gasolina no Brasil permanece mais cara do que no exterior