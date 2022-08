Filme Sete Cores da Amazônia é ovacionado na pré-estreia em Manaus

Manaus (AM)- Com a casa cheia, a pré-estreia do filme Sete Cores da Amazônia foi um sucesso. Em uma cerimônia intimista, o longa de 1h24m foi ovacionado pelo público presente no Cine Teatro Guarany, no Centro de Manaus.

Os próximos passos da produção do longa é exibi-lo em festivais nacionais e internacionais e disponibilizá-lo para o público amazonense.

“Das produções que eu já fiz, essa foi a mais emocionante porque faz parte da minha história. É um legado que eu vou deixar”, comemorou a atriz Peta Catão, de 75 anos, que interpreta a avó Ceucy.

Assim como a personagem, Peta tem raiz indígena, é natural de Fonte Boa (distante a 678 quilômetros de Manaus), morou no interior antes de se mudar para Manaus.

Na história, a protagonista Sarah deixa sua casa na periferia do Educandos, em Manaus, para visitar a avó doente no interior do Amazonas. Lá, Ceucy ensina a menina a descobrir um novo mundo, ainda desconhecido, sobre suas raízes indígenas.

“A cena mais desafiadora foi uma que gravamos bem no meio do mato. Era de noite,foi muito cansativo mas consegui. É uma experiência nova para mim. A Amazônia tem muita coisa nova e merece ser visitada”, relata Maria Zen, que dá a vida a Sarah. A atriz mirim de dez anos atua desde 2018, iniciando no teatro até chegar no desafio de ser a protagonista do longa-metragem.

O filme “Sete Cores da Amazônia” tem direção de Ana Lígia Pimentel e é baseada na história em quadrinhos (HQ) do escritor e ilustrador amazonense Ademar Vieira e do também ilustrador Tieê Santos.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Liceu Claudio Santoro está com inscrições abertas nas Salas de Cultura

Manaus abre inscrições para avaliadores de projetos culturais

Rio Preto da Eva realiza festa da laranja