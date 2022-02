McFly faz turnê de retorno no Brasil

A banda britânica McFly está de volta ao Brasil! Após 10 anos, Tom, Danny, Dougie e Harry incluíram o Brasil em sua tão esperada turnê de 2022.

McFly tocará em seis cidades em maio de 2022: no dia 18 no Espaço das Américas (São Paulo); dia 19 no Live Curitiba (Curitiba); 21 de maio no Expominas (Belo Horizonte); dia 22 no Pepsi on Stage (Porto Alegre); dia 24 na Arena Eurobike (Ribeirão Preto) e a turnê brasileira termina no dia 26 de maio no Rio de Janeiro na Qualistage.

A venda de ingressos começa na próxima quarta-feira (23) ao meio-dia. Detalhes são divulgados em breve.

Em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre os ingressos são adquiridos no site ticketsforfun. Para os show de Curitiba, os ingressos estarão disponíveis no site eventin e para o show de Ribeirão Preto pelo site alphatickets

Os shows de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio são produzidos pela TIME FOR FUN (T4F).

Ingressos anteriores

É importante ressaltar que todos os ingressos adquiridos anteriormente para os shows que seriam realizados em 2020 serão honrados na data remarcada, ainda são válidos e nenhuma ação adicional é necessária.

O anúncio do retorno do McFly ao Brasil vem logo após o lançamento de “The Lost Songs“, um álbum de músicas inéditas e não divulgadas dos arquivos da banda. Como forma de agradecer aos fãs por apoiá-los com tanto entusiasmo ao longo dos anos, a banda lançou essas faixas em todas as principais plataformas de streaming.

Cada faixa é acompanhada por um vídeo do YouTube, em que há informações sobre o processo de composição e gravação da música.



The Lost Songs é tudo o que os fãs estavam pedindo durante os últimos anos para ouvir. É o clássico McFly que está disponível gratuitamente para todos os milhares de fãs em todo o mundo.

*Com informações da assessoria

