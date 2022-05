A amazonense Ketlen Vieira supera Holm em Vegas e se aproxima de cinturão do UFC Ketlen Vieira na luta contra Holly Holm Imagem: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC Ag. Fight 21/05/2022 22h59 Ketlen Vieira deu um passo importante para ser a próxima desafiante ao cinturão do peso-galo (61 kg) do Ultimate.

Na luta principal do UFC Vegas 55, a brasileira superou Holly Holm, ex-campeã da categoria, por decisão dividida dos jurados. Após o duelo, a brasileira mandou um recado dizendo que vai ser a próxima campeã da divisão e já iniciou sua campanha para ser alçada como a atleta a disputar o título, pois agora soma duas vitórias sobre duas ex-detentoras de cinturão da categoria. Por outro lado, Holm tem sua série de dois triunfos interrompida.

A luta A estratégia de Ketlen foi contra ela mesma na primeira parcial do combate. Ciente do poder da trocação de Holm, a brasileira tentou travar o combate na grade, mas levou uma invertida da ex-campeã dos galos do UFC, que passou praticamente a parcial inteira pressionando a manauara, sem deixá-la fazer nada. Na segunda parcial foi toda da Ketlen.

Dessa vez mais paciente, a brasileira trabalhou alguns chutes até ter a oportunidade de efetuar uma belíssima queda. Após Holm conseguir usar a grade para se levantar, a manauara aproveitou uma investida da adversária, foi para as suas costas e pegou o pescoço. Neste momento, a americana ficou toda vermelha e dava semblantes que poderia desistir, mas a atleta da Nova União perdeu a pegada. Após levar uma desvantagem no round anterior, Holm voltou para a tática que deu certo no primeiro assalto.

A americana seguiu a linha de pressionar Ketlen na grade para evitar alguma investida na luta agarrada e até na parte em pé, onde a brasileira até conseguiu conectar alguns golpes em cheio na rival. O quarto assalto foi todo voltado na trocação. Apesar de Holm ser especialista nesta área, Ketlen buscou mais volume nos golpes, conectando bons diretos no rosto da oponente.

A americana também teve seus momentos, principalmente com um chute no corpo da brasileira que a desequilibrou. Após levar uma bronca de ‘Dedé’ Pederneiras, seu treinador, quando ele pediu para Ketlen soltar sua mão, a brasileira decidiu ir com tudo e começou o último round com uma sequência de um chute alto e uma série de golpes que acertaram Holm.

A americana então não perdeu tempo e buscou a luta agarrada na grade, mas a brasileira não se entregava e tentava agredir a oponente até os segundos finais. Confira os resultados do show: Ketlen Vieira venceu Holly Holm por decisão dividida dos jurados; Michel Pereira venceu Santiago Ponzinibbio por decisão dividida dos jurados; Chidi Njokuani venceu Dusko Todorovic por KO no 1R; Tabatha Ricci venceu Polyana Viana por decisão unânime dos jurados; Jun Yong Park venceu Eryk Anders por decisão dividida dos jurados; Joseph Holmes finalizou Alen Amedovski por TKO no 1R; Jailton ‘Malhadinho’ finalizou Parker Porter no 1R; Uros Medic venceu Omar Morales por TKO no 2R; Jonathan Martinez venceu Vince Morales por decisão unânime dos jurados; Chase Hooper venceu Felipe ‘Cabocão’ por TKO no 3R; Sam Hughes venceu Elise Reed por TKO no 3R.

*Com informações do Uol

