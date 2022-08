Vivência Queer é tema de livro de poeta amazonense

Manaus (AM)- O livro “O limiar das fendas”, obra de estreia do poeta amazonense Douglas Laurindo, inicia a pré-venda online neste mês de agosto. A obra, que conta com 30 poemas, foi selecionada para publicação pela editora paulistana Urutau e pode ser adquirida no site da editora.

“O limiar das fendas” disseca poeticamente as vivências de pessoas Queer, ou seja, aquelas que não se identificam com um gênero ou orientação sexual específicos. No caso de “O limiar das fendas”, o foco são as violências a que os corpos queer são sujeitos no cotidiano.

Sobre violências e afetos

Não por acaso, os poemas do livro são divididos em duas partes: “I – Bichas, riso & furo” e “II – Gael, amor & outros territórios”. A partir dessa divisão, a obra busca ressignificar as expressões de gênero dominantes na sociedade.

“A ideia é subverter a cultura heteronormativa, religiosa, sexista, opressora e responsável por jogar à margem corpos afeminados, travestis, transsexuais, indígenas e mulheres”, explica Douglas Laurindo, autor do livro.

Mas ele reforça que a obra vai além de seu caráter de denúncia; foca, também, em trazer um lado mais solar dessas vivências. “O livro não se esquece de mostrar o afeto, sobretudo o familiar, que conduz e reconstrói a humanidade que nos é arrancada. Assim, conseguimos representar de outro modo a história de pessoas marginalizadas”, frisa o autor.

A pré-venda de “O limiar das fendas” segue até setembro. Nesse período, os leitores podem adquirir o livro em versão digital ou física, com ou sem autógrafo. É possível também receber o livro em casa junto a brindes adicionais da editora, dependendo da opção de pagamento. Após setembro, a obra permanece em venda no site da Urutau.

O autor

Douglas Laurindo é graduado em Letras – Língua e Literatura Portuguesa, pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Além de atuar como professor, dedica-se à pesquisa e aos estudos no campo literário e linguístico. Escreve contos e poemas e já publicou em revistas literárias como Aboio, Ruído Manifesto, dentre outras. Também é um dos editores da Revista Torquato, publicação manauara online voltada à literatura e artes visuais.

A editora Urutau

A editora paulistana Urutau foi criada em 2015 e já publicou autores do Brasil, Portugal, Galiza, Moçambique e Cabo Verde. Conta com 4 selos, voltados desde a literatura infantil até escritos acadêmicos, além de literatura lusófona contemporânea. No Brasil, realiza chamadas de originais por região, fazendo de seu catálogo um democrático recorte da produção literária no país.

