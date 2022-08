Vídeo: Baixista do Guns N’ Roses nada com botos durante passeio em Manaus

Manaus (AM) – Duff McKagan, baixista do Guns N’ Roses, aproveitou a estadia em Manaus para nadar com os botos nesta terça-feira (30).

Veja o vídeo:

Os integrantes da banda Guns N’ Roses chegaram em Manaus, na tarde da última segunda-feira (29). Eles se apresentam pela primeira vez no estado em um show na Arena da Amazônia, marcado para quinta-feira (1).

Axl Rose, Slash e Duff McKagan estão na capital amazonense, onde começam uma série de shows pelo Brasil antes e depois do Rock in Rio.

É a 10ª vez que a banda se apresenta no Brasil, a última foi no São Paulo Trip, em 2017, com ingressos esgotados.

O avião com a banda pousou em Manaus por volta das 15h. Em seguida, eles seguiram para um hotel no Centro da cidade, onde devem ficar hospedados.

