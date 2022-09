Codam aprova novos investimentos de R$1,2 bilhão com recorde na apresentação de projetos industriais

Manaus (AM) – A 297ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), realizada nesta quarta-feira (31), aprovou uma pauta de projetos que somam investimentos estimados em R$1,2 bilhão, com previsão de criação de 1.846 novos postos de trabalho, além de 770 outras vagas remanejadas.

A reunião ocorreu em formato on-line pela plataforma Teams.

No total foram avaliados 65 projetos, dos quais 24 são de implantação (novos projetos); 34 de diversificação (novas linhas de produtos) e sete de atualização (aqueles projetos que representam alterações e/ou ajustes de melhorias em seus processos industriais). As empresas têm um prazo de até três anos para implantar o projeto aprovado, de acordo com o regimento do Codam.

A reunião do Codam foi presidida pelo titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Angelus Figueira.

Também participaram da reunião, o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, e o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), José Jorge do Nascimento Júnior, além do secretário executivo de Desenvolvimento Econômico da Sedecti, Jhones Lima.

O secretário Angelus Figueira destacou o número recorde de projetos aprovados na 297ª Reunião Ordinária do Codam.

“Foram 65 projetos, um recorde nos últimos 15 anos. Uma conquista a despeito das adversidades que a nossa matriz econômica enfrenta. Nós temos conseguido diminuir os prazos das reuniões do Codam. Avançamos positivamente” , avaliou.

Destaques

Os destaques da pauta foram para três empresas: a Flextronics Internacional Tecnologia que apresentou dois projetos para a produção de televisor, telefone celular e estação telemétrica. O total do investimento do projeto foi de R$500 milhões, o equivalente a 40% do total de investimento da pauta.

O segundo destaque foi para a empresa Wasion da Amazônia Indústria de Instrumentos Eletrônicos que aprovou projeto para medidor de energia elétrica com volume de recursos de R$135 milhões, correspondendo a 11% do investimento total da pauta. E o terceiro destaque foi para a empresa Valgroup AM Indústria de Masterbach Ltda, com um projeto para a produção de masterbach de poliuretano com um total de R$ 122,95 milhões, ou 10% do investimento total da pauta.

Já para o interior, o destaque foi o município de Rio Preto da Eva, que recebeu dois projetos da empresa Rodrigues Indústria e Comércio de Colchões Ltda, que somam um total de R$6,9 milhões e previsão de mão de obra estimada de 39 postos. O grupo pretende fabricar artefatos de espuma, artefatos de madeira, cabeceira para cama e estofados.

