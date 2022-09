Candidata Carol Braz destaca ‘governo com sede de justiça’

Na edição desta semana da seção “Com a Palavra”, a equipe do Amazonas em Tempo conversou com a candidata ao Governo do Amazonas Carol Braz (PDT). Durante a entrevista, Carol falou sobre suas propostas caso seja eleita, como ações para aumentar a entrada da mulher no mercado de trabalho, busca por um governo justo e destacou soluções sustentáveis para moradia e economia do Estado, além de outras possíveis contribuições.

Amazonas em Tempo: Qual a sua principal motivação para concorrer ao cargo de governadora do Amazonas?

Carol Braz: Eu cursei Direito porque tenho sede de justiça. Fui juíza e defensora pública e deixei de ser juíza porque percebia que mesmo sendo juíza, muitas pessoas ainda não tinham acesso à justiça. Como defensora pública eu me realizo porque eu consigo levar essas pessoas até à justiça. Mas, chega um momento que a gente precisa dar um passo a mais e esse passo a mais é quando eu percebo que eu vivo entrando com ações contra o poder público para garantir alimento. Uma criança, que precisa de um alimento especial, precisa entrar na justiça para garantir uma vaga na creche, precisa entrar na justiça para garantir um medicamento, para garantir uma cirurgia e isso acabou me motivando a fazer mais e dizer: ‘precisamos entrar no governo para que esse governo cumpra com a sua parte, cumpra a missão e cumpra a lei’. Então, saio da justiça, venho para a política também porque me encontro muito desencantada com a política atual, e se as pessoas trabalhadoras, e as pessoas sérias não entrarem na política, nós vamos continuar reclamando dos mesmos nomes que já passaram, do nome atual e a gente não vai mudar. Eu entro porque acredito que podemos fazer essa mudança agora nessa eleição.

Amazonas em Tempo: Nessas eleições, nós temos duas candidatas mulheres ao governo. Como a senhora analisa o cenário feminino na política? Quais são seus principais planos para melhoria da vida das mulheres amazonenses?

Carol Braz: Acredito que nós avançamos muito, temos hoje duas candidatas majoritárias, temos muitas mulheres compondo chapa como vice. Isso é muito importante para mostrar que a mulher pode estar em todos os lugares. Eu defendo essa liberdade da mulher, se ela quer ser dona de casa, ela vai ser dona de casa. Se ela quiser ser engenheira, se ela quiser ser uma governadora, ela pode ser governadora. Porque nós temos capacidade, e nós estamos preparadas. Para as mulheres eu tenho focado muito na questão de garantir um estado que possibilite essa mulher no mercado de trabalho. Vamos fortalecer as creches que são uma atribuição municipal, mas que é a maior demanda daquela mulher que precisa trabalhar e nós sabemos a luta, a dificuldade para essa mulher, poder trabalhar e ter onde deixar o seu filho. Nosso plano de governo é focado em ações de curto, médio e longo prazo. Uma das ações imediatas é a construção da Casa da Mulher Brasileira. Quando fui secretária, trouxemos o recurso da bancada federal. Foram dez milhões de reais para construção da Casa da Mulher Brasileira que já devia ter sido entregue em março desse ano e depois que eu saí do governo essa casa foi abandonada.Então, a gente percebe que as mulheres não estão sendo prioridade neste governo ou não estão tendo o respeito que merecem. Então, nós vamos construir a Casa da Mulher Brasileira aqui na capital Manaus e também nos municípios acima de 50 mil habitantes.

Amazonas em Tempo: A sustentabilidade é um dos pilares do seu plano de governo. Quais soluções sustentáveis a senhora implementaria, caso seja eleita?

Carol Braz: Bem, nós estamos na Amazônia, somos o foco do mundo, e hoje a gente não tem uma educação ambiental. Nós vamos utilizar hoje várias lideranças comunitárias, líderes dos bairros, qualificar essas lideranças para que eles façam a educação ambiental dentro das comunidades. Vamos também inserir no nosso currículo escolar uma disciplina para garantir que essa nova geração já vai crescer com consciência de como cuidar da nossa cidade, dos nossos igarapés, como fazer o descarte correto do lixo. Vamos dentro do nosso projeto de habitação, construir casas sustentáveis, utilizando às vezes até a própria mão de obra da sociedade, da comunidade com casas que vão utilizar a energia solar, fazer o uso adequado dos resíduos e trazer investimento Internacional para mostrar que, aqui no Amazonas, nós respeitamos o meio ambiente com projetos de educação ambiental, e como colocar esses projetos na prática com as nossas casas sustentáveis.

Amazonas em Tempo: No quesito econômico, nós estamos enfrentando um período muito difícil em todo o país. Com a alta dos combustíveis e de vários outros setores. Quais projetos a senhora gostaria de aplicar no Amazonas para aliviar o bolso do cidadão?

Carol Braz: Um ponto muito importante é falar sobre a energia. O Amazonas é o estado mais sacrificado com o custo da energia elétrica. Essa energia alta, essa conta tão cara atinge a dona Maria, dona Bernadete que tem um filho com deficiência e que não consegue ter acesso a uma tarifa social, mas atinge também os nossos comerciantes, atinge o nosso distrito industrial, então é preciso trabalhar e rever a forma como está sendo feita o cálculo da nossa energia, porque está sacrificando o nosso povo, e impedindo os nossos comerciantes de gerarem novos empregos. Como governadora me comprometo a rever a lei que transformou o recolhimento do ICMS e da energia, no ICMS que é recolhido na origem, e não na geração da energia. Isso encareceu muito a energia para a nossa população. A companhia de energia ela não vai suportar sozinha esse aumento do valor do imposto. Ela vai repassar isso para conta do consumidor. Então, eu como governadora vou rever essa forma de tributação da nossa energia que é a energia mais cara do país.

Amazonas em Tempo: A senhora acredita que é possível através de esforços juntamente com o governo federal melhorar a logística do transporte de mercadorias no Amazonas. Na sua visão, a BR-319 ainda é algo viável em um futuro próximo?

Carol Braz: É uma vergonha para o país admitir que um estado brasileiro está isolado do resto do país. Então, isso é falta de articulação dos nossos governadores, do atual, dos governadores que passaram e que permitiram que o Amazonas, hoje, estivesse nessa situação. Como eu não tenho nenhum interesse por trás, e que esteja me segurando para não fazer aquilo que é da vontade do povo, o meu compromisso é de realmente tirar essa BR do papel ouvindo sempre respeitando a lei, respeitando as comunidades locais, respeitando toda a legislação ambiental, mas mostrando que o Amazonas precisa estar no mapa do Brasil, e que já chega de tanto descaso com o nosso estado.

Amazonas em Tempo: Candidata, de que forma a sua experiência jurídica, tanto como juíza, quanto como defensora pública pode lhe ajudar à frente do governo caso seja eleita?

Carol Braz: Fui inclusive juíza da Fazenda Pública, como defensora pública, eu ando em todos os municípios, eu tenho andado por todas as comunidades e sinto a dor do nosso povo, das pessoas que estão excluídas e realmente à margem dos seus direitos. Então, a justiça me faz querer fazer o certo, querer fazer o bem, querer resolver a situação das pessoas, e me traz um conhecimento onde ninguém vai poder me enganar, dizer que aquele contrato é possível, a gente tem esse conhecimento. Mais do que o conhecimento, tenho a minha experiência como juíza, e como policial. Comecei a minha carreira como policial, como escrivã de polícia, essa experiência na polícia me traz hoje um conhecimento para resolver e cuidar da segurança no nosso estado. Me dói o coração ver delegacias fechadas aos finais de semana e no período da noite que são exatamente os momentos em que mais a população precisa de segurança. Hoje, todo mundo tem medo de sair com o celular na rua porque sabe que pode sofrer um assalto dentro do ônibus ou no meio da rua. Como eu vim da polícia, essa experiência me credencia a mostrar como trabalhar a valorização dos policiais, e o investimento em tecnologia. Ter uma secretaria de inteligência que realmente funcione e um efetivo policial suficiente para atender a demanda da capital, a demanda do interior, mas o mais importante dessa minha experiência na justiça como policial, como juíza e como defensora é porque como defensora pública eu sempre defendi quem mais precisa. Acredito que o mais importante, além do conhecimento técnico para fazer um governo técnico, um governo para realmente colocar as coisas no lugar certo, o mais importante foi a sensibilidade de ver, na prática, o dia a dia da dor e do sofrimento das pessoas.

Amazonas em Tempo: Candidata, a sua chapa recebe o apoio forte de um candidato à presidência da república, que é o candidato Ciro Gomes. O que senhora já conversou com o candidato em termos de desenvolvimento do Amazonas?

Carol Braz: Eu admiro muito o nosso candidato à presidência da república pela sua inteligência e pelo plano nacional de desenvolvimento. Nós conversamos muito acerca da situação da Zona Franca, acerca da necessidade de interiorizar a indústria para os nossos municípios e esse plano que ele tem de trazer uma indústria da saúde, uma indústria de fármacos, uma indústria de cosméticos, tudo já foi conversado com Ciro Gomes, porque isso está no plano nacional e no nosso plano estadual, e um foco muito grande na educação. Para que nós possamos ter uma educação como hoje o estado do Ceará tem, onde ele foi governador, um estado que hoje a educação é referência para o resto do país. Eu quero mostrar que o nosso Amazonas também pode ser um estado referência para o resto do Brasil em educação e, principalmente, nesse desenvolvimento econômico das nossas indústrias para o interior do estado.

Amazonas em Tempo: A segurança pública é uma das questões mais complexas no estado. De que forma a senhora pretende melhorar o Amazonas nesse setor?

Carol Braz: A segurança pública é muito importante para mim, porque eu vim dessa carreira, eu fui policial, e sei a importância de termos policiais trabalhando motivados. Então, eu vou, inicialmente, como eu disse, todo o nosso plano ele é planejado a curto, médio e longo prazo. A curto prazo nós vamos colocar os policiais que hoje estão realizando atividades administrativas, vamos colocar servidores administrativos, e colocar esse policial para desempenhar a sua função nas ruas, protegendo a sociedade, garantir o pagamento da data base, garantir o pagamento do escalonamento dos escrivães, investigadores e garantir investimento pesado em tecnologia. A polícia precisa estar à frente da criminalidade e não um passo atrás.

Voz das ruas:

A aposentada Ruth de Sá pergunta: Carol eu preciso saber o que o governador precisa fazer para melhorar a saúde e a educação do Amazonas?

Carol Braz: Vamos começar pela saúde. Nós vamos nesse curto prazo criar a Força Estadual da Saúde, que é o nosso projeto chamado ‘FES’, que vai garantir mutirões de atendimento de consultas, cirurgias, atendimentos médicos para gente zerar essa fila da morte que é a fila do Sisreg. Hoje o que mais dói nas pessoas é quando você vai para fila que não tem transparência, você não sabe o seu posicionamento e realmente é uma fila que hoje muitas pessoas estão morrendo e não estão recebendo esse atendimento. A curto prazo vamos fazer esses mutirões, vamos garantir a digitalização e a tecnologia para os prontuários de saúde. Eu tenho um carinho muito grande pela educação, dona Rute, tudo que eu tenho é fruto da educação, a minha vida se transformou pela educação e a sua vida pode se transformar também e eu quero que, as oportunidades que eu tive, que o teu filho, e o teu neto também possam ter uma educação de qualidade. Vamos criar o programa Mérito Professor, que é o mérito da educação para incentivar os nossos professores, ampliar as escolas de tempo integral, garantir acompanhantes que são os mediadores para as crianças com deficiência, garantir que a educação realmente vai ter um contra turno com aulas de reforço de português, matemática, aula de inglês, e um curso pré-vestibular para nossa juventude, para que o nosso jovem já saia ali do terceiro ano com uma expectativa de cursar uma universidade, e também com o primeiro emprego na parceria que nós vamos fazer com a iniciativa privada para garantir oportunidades e esperança para nossa juventude que hoje está sem sonhar.

A autônoma Márcia Leandra pergunta: candidata, gostaria de saber caso a senhora seja eleita, como a senhora vai atuar para gerar emprego no Amazonas?

Carol Braz: Dona Márcia essa é uma pergunta muito importante, porque todo o nosso plano ele vem focado nas questões que hoje mais afligem o nosso povo: o medo de sair nas ruas e a fome, e o desemprego. Há muita gente desempregada, para isso nós vamos criar projetos de economia comunitária como as cooperativas populares que a gente chama de copy pop. São cooperativas de pintores, eletricistas, mulheres costureiras, manicures para garantir que essas cooperativas vão poder prestar serviços até mesmo para o estado, e garantir que em obras públicas nós vamos contratar o pedreiro, o pintor, o eletricista, o encanador de dentro daquela comunidade para fazer uma reforma em uma escola, e em uma unidade de saúde. A partir do momento que esse morador do bairro participa da construção dessas obras públicas ele vai ter o sentimento de pertencimento de que aquele prédio não é do governo. Aquele prédio é do povo, é da comunidade. Então o fortalecimento do empreendedorismo com ruas que vão trazer empreendedorismo, bazar, brechó, junto com ações culturais, com músicas, danças, aula de zumba, dentro das comunidades para fortalecer ali a circulação de pessoas para comprarem os produtos dos artesãos, dos empreendedores e gerar renda dentro das comunidades. Falando agora na economia macro do nosso estado, fortalecer a nossa Zona Franca de Manaus, que é a Zona Franca do Brasil. Não devia ser vista somente como a Zona Franca de Manaus, porque o que nós produzimos na nossa Zona Franca é consumido no resto do Brasil. Então, essa Zona Franca tem que ser protegida pelo Brasil e saber que vamos atrair novas indústrias, novas empresas para gerar oportunidade de emprego e renda para o nosso povo daqui do Amazonas, para nossa população de Manaus e trazer investimentos também para o interior do estado.

Amazonas em Tempo: Candidata, quais seriam suas considerações finais?

Carol Braz: Quero agradecer aqui ao Amazonas Em Tempo por essa oportunidade de estar aqui falando com você que está cansado de já ter escolhido vários candidatos que já entraram, já saíram e que a nossa vida não mudou. Chegou a hora de colocar alguém com compromisso com o povo, que vai fazer um governo técnico. Eu venho da justiça, já fui juíza, sou defensora pública e me coloco à posição da população para mostrar que é possível um governo justo, ético e com responsabilidade com as políticas que vão fazer a diferença na vida do nosso povo. Me coloco à disposição, porque não vejo nenhuma representatividade nos nomes, nos concorrentes que vem fazer essa campanha para dizer que vai mudar a sua vida e que já tiveram oportunidade de mudar e nada fizeram. Chegou a hora da mudança, a mudança é Carol 12.

