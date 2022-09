Manaus (AM) – O cirandeiro José Costa, da ciranda Flor Matizada, assinou os papéis de sua alta médica e já está em casa, conforme boletim informativo divulgado pelas redes sociais da ciranda Flor Matizada, nesta segunda-feira (5).

Ele foi uma das vítimas do acidente que aconteceu no Festival Folclórico de Cirandas de Manacapuru no dia 28 de agosto.

Foto: Arquivo pessoas

Além dele, a Flor Matizada informou que 8 pessoas já estão em casa e recebendo suporte da ciranda em Manacapuru. Quanto àqueles que se encontram em situação mais delicada, a organização afirmou que: duas pessoas já saíram da UTI e apresentam evolução satisfatória; outra vítima também saiu da UTI, está consciente e aguarda transferência para procedimentos operatórios em outra unidade hospitalar.

“Os demais estão todos fora de risco, recebendo tratamento adequado e em situação estável. Com as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora de Nazaré, superaremos todos os obstáculos e teremos o regresso de todos ao nosso convívio. A Flor Matizada reitera seu compromisso com os cirandeiros, apoio e respectivas famílias empenhando o máximo de suporte necessário a boa recuperação”, afirma em nota a ciranda Flor Matizada.

Relembre o caso

Após quase 1h de apresentação, o guindaste quebrou e soltou uma alegoria com 23 pessoas, que caiu da altura de 10 metros, na Arena Parque Ingá, em Manacapuru.

Ao todo, 19 vítimas foram transferidas para a capital amazonense. As pessoas ferias tinham entre 18 e 42 anos, 14 homens e 11 mulheres.

Vídeos foram divulgados pelas redes sociais e mostraram o momento no grave acidente que chocou o Estado.

Após o ocorrido, um dos apresentadores do Festival de Cirandas de Manacapuru explicou para o público ainda presente na Arena o atual estado de saúde das vítimas. Além disso, outros vídeos mostram parte do desespero na chegada no hospital local durante os atendimentos às vítimas do acidente.

Edição Web: Bruna Oliveira

