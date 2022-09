Palmeiras encara o Athletico-PR por vaga na final da Copa Libertadores

São Paulo (SP) – Chegou o dia de Palmeiras e Athletico-PR definirem a primeira vaga na final da Copa Libertadores. Após o 1 a 0 para o time paranaense na ida, em Curitiba (PR), o Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal; em caso de vitória por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. A bola rola às 20h30 (horário de Manaus), no Allianz Parque.

Entre as novidades do Alviverde, está o meio-campo Gustavo Scarpa, que volta de suspensão. O camisa 14 palmeirense foi punido depois de ser expulso de forma direta, na fase anterior, quando o Verdão eliminou o Atlético-MG, nos pênaltis.

Quem não joga, de certeza, é o volante Danilo, que levou dois jogos de suspensão pela dura entrada que rendeu o cartão vermelho contra o Galo, nas quartas. A dúvida fica com Raphael Veiga, que se machucou na ida contra o Furacão. O camisa 23 treinou, ontem (4), na última atividade antes do confronto, mas o Palmeiras não deu detalhes sobre a recuperação do meia.

Caso avance, será a terceira final consecutiva do Palmeiras. Atualmente, a equipe é bicampeã do torneio, ao superar Flamengo (2021) e Santos (2020), em jogos únicos, no Maracanã e no Uruguai, respectivamente. Gómez, um dos destaques da equipe e capitão, fala da dificuldade do duelo e convoca a torcida.

“Será mais um jogo decisivo e muito importante para nós e para a torcida. Se ganharmos, poderemos levar o Palmeiras à mais uma final e entrar ainda mais para a história. A gente está focado nisso e vamos tratar de fazer o nosso melhor e buscar a vitória. A força da torcida ajuda muito, eles já demonstraram isso em vários jogos, como no último jogo da Libertadores, na final do Campeonato Paulista e na Recopa. O apoio amanhã vai ser muito importante para nós e estamos trabalhando muito para conseguir essa vitória”, destacou o camisa 15.

Furacão pronto

O Athletico terá uma mudança forçada no meio-campo para a decisão de logo mais. O volante Hugo Moura foi expulso no segundo tempo da primeira partida, na Arena da Baixada. Ele já tinha cartão amarelo, colocou a mão na bola ao cair em um lance de possível falta e levou o vermelho. Assim, só fica à disposição em uma eventual final.

Para seu lugar, o Furacão deve ter Erick ao lado de Fernandinho e Alex Santana. Ele tem 38 jogos na temporada, com dois gols e uma assistências. As outras alternativas são Matheus Fernandes e Bryan García.

Um dos principais trunfos atleticanos, o técnico Luiz Felipe Scolari não estará na beira do gramado. Ele foi expulso na Arena da Baixada e sequer pode ter contato com alguém do staff durante o jogo em São Paulo. O auxiliar Paulo Turra será o comandante do Athletico à beira do gramado

“A expulsão dele eu não entendi, porque ele não foi agressivo com o árbitro, não falou nem um palavrão. Ele simplesmente reclamou”, lembrou Paulo Turra.

Quem avançar encara, na grande final, Flamengo ou Vélez Sarsfield-ARG. As equipes decidem a vaga amanhã (7), no Maracanã. O Rubro-Negro entra em campo com uma vantagem de 4 a 0 construída no jogo de ida e está, praticamente, classificado.

*Com informações de GE

