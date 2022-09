Eduardo Braga é recebido por população de Anori e realiza comício

Desde a chegada ao porto da cidade, uma multidão acompanhou o senador em carreata até o local do comício

Anori (AM) – O senador e candidato ao Governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB), visitou o município de Anori (distante a 195 quilômetros de Manaus), nesta terça-feira (7). Na Cidade do Açaí, Braga foi recebido por uma multidão.

Antes da chegada ao porto de Anori, por volta das 17h, milhares de pessoas chegavam a pé, em motocicletas, bicicletas e carros, carregando bandeiras do candidato do MDB para recebê-lo com muito carinho. Eduardo estava acompanhado da esposa, Sandra Braga, e de candidatos a deputados federais e estaduais da coligação.

No local, o senador foi recebido pelo prefeito da cidade, Regis Nazaré (MDB), do vice, Medeiros, e vereadores do município. De lá, seguiram em uma gigante carreata e passeata até o local do comício, percurso que durou mais de 40 minutos.

“É assim que a gente recebe quem nos ajuda de verdade”, disse o motoxatista José Lima, que acompanhou o evento.

O senador lembrou que é amigo de Anori desde 1984, quando foi candidato a deputado estadual. Como governador do Amazonas (2003 a 2010), construiu dez quilômetros da estrada Anori-Codajás e 23 quilômetros da estrada que liga Anori a comunidade Matogrosso.

“Se Deus quiser, e o povo de Anori permitir, vamos reconstruir a estrada Anori-Codajás”, afirmou Eduardo para um público de mais de 4 mil pessoas.

Novo Cidadão

O candidato voltou a garantir um de seus principais planos de governo, que é a implantação do Novo Cidadão, o maior programa estadual de transferência de renda que vai pagar R$ 500 às famílias carentes.

“Senador, meu governador, quero lhe agradecer por nos ajudar, por fazer bem ao meu povo querido de Anori. Tenha certeza que toda essa população está fechada com a sua campanha. A nossa cidade está bonita e organizada, e aqui não tem um centavo do atual governo do Amazonas”, afirmou Nazaré, conduzindo o coro “volta Dudu, volta Dudu”!

*Com informações da assessoria

