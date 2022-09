Cadeirante é executado a tiros no Campos Salles

Após o crime, os suspeitos fugiram sem identificação e Mizael agonizou em via pública

Manaus (AM) – Um homem até o momento identificado apenas como Misael Farias de Oliveira, de 29 anos, foi brutalmente executado a tiros na noite desta quarta-feira (7), por volta das 20h, na rua B, da invasão Campos Sales, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. O crime chocou moradores da área pela extrema violência.

Testemunhas informaram aos policiais da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que a vítima estava em via pública quando foi surpreendida por criminosos em um carro não identificado que chegaram e efetuaram disparos. Foram ouvidos mais de 10 tiros.

“Fomos informados sobre a presença desse cidadão com disparos de arma de fogo e ao chegarmos aqui no local confirmamos a ocorrência. Trata-se de um cadeirante que estava aqui na localidade quando foi surpreendido por indivíduos armados. A partir de agora é a Polícia Civil que dará prosseguimento nas investigações. Reforçamos o patrulhamento na área” , destacou o sargento Sousa Moraes da 20° Cicom.

Após o crime, os suspeitos fugiram sem identificação e Misael agonizou em via pública. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local apenas para constatar o óbito do rapaz.

Os familiares chegaram rapidamente à cena do crime, pois a vítima reside na área onde aconteceu o crime. O local foi isolado pela Polícia Militar para atuação dos demais órgãos competentes.

Várias capsulas foram deixadas no chão após a execução. A perícia deve recolher os estojos e contabilizar a quantidade de tiros que a vítima foi atingida.

O corpo vai ser removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), para passar por exame de necrópsia na sede do órgão antes de ser entregue aos familiares.

A motivação e autoria serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros que a partir de agora deve ouvir testemunhas e pessoas ligadas à vítima.

