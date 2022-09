Homem tenta matar irmão com tiro de espingarda por conta de herança no AM

Itacoatiara (AM) – Uma briga por herança quase termina em tragédia, na manhã desta quinta-feira (8), no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. Um homem, identificado apenas como “Nelinho”, de 40 anos, foi baleado pelo próprio irmão.

A tentativa de homicídio, conforme a polícia, foi motivada por conta de um barco que pertencia ao pai dos irmãos. Entretanto, conforme informações, antes de morrer, o pai teria vendido a embarcação para Nelinho, porém, o suspeito não aceitava a negociação e afirma que a compra foi feita de uma maneira irregular.

O fato aconteceu na comunidade Rosental, no Arari, quando Nelinho saiu do local no barco. O suspeito teria disparado primeiro na direção do casco da embarcação com a intenção de intimidar a vítima.

Nelinho voltou para o porto e os dois começaram a discutir e foi quando o suspeito fez outro disparo, que atingiu a perna da vítima. O homem foi contido por populares, pois estava fora de si e ameaçava matar o irmão.

A vítima foi socorrida para o Hospital José Mendes, na sede do município, onde passou por procedimento médico. A Polícia Civil irá investigar a tentativa de homicídio. O suspeito ainda não foi localizado.

Leia mais:

Tentativa de homicídio é registrada durante briga de trânsito em Manaus; veja o vídeo

Homem é preso como mandante de tentativa de homicídio no Juruá

Mulher que cortou pênis de homem vai responder por tentativa de homicídio em Manaus