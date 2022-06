Manaus (AM) – Imagens de câmera de segurança de um estabelecimento, que circulam nas redes sociais, mostram o exato momento em que um homem tenta passar com o carro por cima do condutor de uma motocicleta, nesta quarta-feira (15).

A tentativa de homicídio ocorreu na avenida Tancredo Neves, no bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul da capital. O vídeo divulgado, mostrando a violência durante a briga de trânsito, tem trazido revolta por parte de internautas.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o motociclista está parado na frente de uma oficina, quando o motorista de um carro modelo picape, na cor branca, tenta passar na via. Após desviar da motocicleta, o condutor do carro estaciona na frente da motocicleta e segundos depois dá ré e tenta passar por cima do motoqueiro.

Ainda nas imagens é possível ver que o motorista ‘pega distância’ da motocicleta e, posteriormente, dá a ré novamente e repete a tentativa de atropelamento. As imagens mostram que o condutor da moto joga o capacete contra o carro e depois corre para a calçada para tentar escapar de ser atropelado.

Depois de tentar atropelar o motociclista, o condutor da picape foge do local em alta velocidade. A motocicleta envolvida na ocorrência ficou destruída. A polícia investiga o caso.

Veja o vídeo:

Imagens: Trânsito Manaus

