Carreta tomba em rotatória no Distrito Industrial

O motorista do veículo ficou ferido e foi socorrido

Manaus (AM) – Uma carreta acabou tombando na noite desta sexta-feira (9), em uma rotatória conhecida como “Bola da Gilete”, na avenida Guaruba, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus. O motorista do veículo acabou ficando ferido.

De acordo com testemunhas, o motorista foi entrar na rotatória quando com o peso da carga, o veículo acabou virando para o lado direito. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro ao condutor e o encaminharam a um hospital.

A via ficou parcialmente interditada e cones foram colocados no local para sinalizar o acidente aos demais condutores.

Representantes da empresa proprietária da carreta já estão no local cuidando da retirada da carga do contêiner.

Outro caso

Uma carreta com um contêiner tombou, no dia 14 de junho deste ano em um cruzamento na avenida Desembargador Felismino Soares, bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. O acidente causou trânsito intenso e congestionou a área.

Com o tombamento, uma grande quantidade de óleo foi derramada na pista e a estrutura do ‘cavalinho’ da carreta quebrou ao meio. O conteúdo da carga não foi revelado, mas a suspeita de motoristas que passavam pelo local é que o peso da carga tenha causado o acidente.

O motorista da carreta não teve ferimentos. O local tem grande fluxo de veículos pesados e o trânsito ficou congestionado desde as imediações da Bola da Suframa. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para orientar motoristas.

Leia Mais:

Carreta descontrolada atropela e mata 21 bois em rodovia do Distrito Federal

Motorista venezuelano morre ao tentar ultrapassar carreta em Manaus

Carreta pega fogo, mas imagem de Nossa Senhora Aparecida fica intacta