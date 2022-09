Jovem é executado a tiros no Monte Sião

Manaus (AM) – Mais um jovem perdeu a vida nesta terça-feira (13) em Manaus, após uma execução. Por volta das 20h, um homem identificado como Marcos Antônio da Silva foi morto por criminosos na rua da Conquista, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte da capital.

De acordo com informações de testemunhas, Marcos estava na esquina conversando com amigos quando dois indivíduos em uma motocicleta chegaram e efetuaram disparos contra ele.

“O local é considerado uma área vermelha e o que impera aqui é a lei do silêncio. Os moradores temem represálias e por isso não passam muitas informações. Acionamos as demais equipes competentes após a constatação do óbito dele feita pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)”

, relatou o tenente Eberval da 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).