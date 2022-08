Suspeito de cometer abusos é preso 22 anos após crime

Segundo a investigação, o autor tinha 28 anos no momento dos abusos e aproveitava as oportunidades que ficava sozinho em casa com a criança para praticar os atos

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), prendeu, na última sexta-feira (26), o suspeito, de 50 anos, de cometer abusos sexuais contra a enteada 22 anos depois do crime. Na época, a familiar tinha 11 anos e o casos ocorreram no Recanto das Emas.

Segundo a investigação, o autor tinha 28 anos no momento dos abusos e aproveitava as oportunidades que ficava sozinho em casa com a criança para praticar os atos.

Ele estava foragindo desde foragido desde 2015 e foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão pelas práticas.

