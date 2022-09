Ponta Negra recebe escadaria instagramável

A escadaria promete ser um novo ponto instagramável no parque, a exemplo do letreiro turístico

Manaus (AM) – O complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste ganhou uma escadaria de acesso à praia revitalizada e com nova pintura.

Buscando o equilíbrio entre a natureza e o urbano, a intervenção no parque visa transformar o espaço em lugar mais humano, colorido e atrativo, melhorando os serviços prestados aos usuários, banhistas, frequentadores e turistas às margens do rio Negro.

A escadaria promete ser um novo ponto instagramável no parque, a exemplo do letreiro turístico oficial da prefeitura, instalado nas proximidades do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), em uma área que tem como fundo a vista para o rio Negro e a ponte jornalista Phelippe Daou.

Além de pintura e padronização visual do complexo, a prefeitura tem realizado revitalização da estrutura dos quiosques; restauro e manutenção de lixeiras; reposição de pedras portuguesas no calçadão e dos canteiros do passeio; lavagem do piso e dos guarda-corpos; e operações de recuperação e aplicação de nova estrutura ACM (Aluminum Composite Material), de alta durabilidade e resistência, no anfiteatro.

Os trabalhos seguem com a reposição e recomposição das pedras portuguesas, que é feita de forma manual para recuperação de áreas onde as rochas de calcário e basalto portugueses acabam se deslocando no piso, sendo repostas uma a uma.

Por ser mais rústico e com formas orgânicas, o piso traz um sentimento de memória afetiva. A manutenção tem supervisão da comissão do parque, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), órgão responsável pela gestão do complexo.

Estão sendo realizados ainda serviços para a manutenção do chafariz; com reconstrução de todo o painel do sistema de comando, reposição e troca de LEDs, recondicionamento do sistema elétrico, substituição de fiação elétrica, manutenção dos bicos e jatos, rejuntamento de toda área da canoa, reposição de azulejos e trocas de bombas d’água e tubulação.

“Em razão da pandemia, alguns períodos o parque sofreu com redução na manutenção física e, agora, as atividades estão sendo retomadas com intensidade, por determinação do prefeito David Almeida, para deixar o parque público ordenado e com os cuidados preventivos e de correção”, explicou o vice-presidente do Implurb, arquiteto e urbanista Claudemir Andrade.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: João Viana/ Semcom

