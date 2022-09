Thiago Silva é escolhido capitão e projeta Copa do Mundo

Presente no grupo brasileiro desde 2007, Thiago Silva completou 38 anos na última semana e atingiu a marca de 108 jogos com a amarelinha

O zagueiro Thiago Silva será o capitão da Seleção Brasileira contra a Tunísia nesta terça-feira (27), partida que marca o último amistoso da equipe antes da convocação final para a Copa do Mundo Fifa 2022 Qatar.

Em entrevista à CBF TV, o defensor avaliou o momento brasileiro para a partida no Parque dos Príncipes, em Paris, e brincou sobre a “dor de cabeça” que o técnico Tite terá para definir a lista dos 26 atletas que representarão o Brasil no Mundial.

“É uma partida de preparação, a nossa última. Depois não vamos ter um jogo para desempenhar aquilo que temos como ideia. Nos preparamos aqui e temos a ideia na cabeça. É só acreditar, focar e fazer as coisas que estão sendo pedidas para ter um bom desempenho. E que a gente não perca a confiança. O homem fala sempre que confiança a gente não pega e larga quando quer. Se ela está com a gente, vamos segurar com unhas e dentes para não perder”, disse.

Presente no grupo brasileiro desde 2007, Thiago Silva completou 38 anos na última semana e atingiu a marca de 108 jogos com a amarelinha. Com a experiência de já ter disputado três Copas, o defensor brincou sobre a lista final de Tite e disse que o treinador terá uma “dor de cabeça grande”.

“O homem (Tite) vai ter uma dor de cabeça grande. Mas é uma dor de cabeça boa, que todo técnico gostaria de ter. Infelizmente alguém vai ficar de fora. Para ele vai doer muito, mas é uma decisão que todo treinador tem de tomar. Ainda não é a minha vez disso. Então boa sorte, professor. Eu falo sempre para os jogadores para manter o desempenho. Joguem no clube como vocês estão fazendo. Não é hora de fazer nada extraordinário, não é hora de inventar nada. É manter aquilo que estamos fazendo para ter um sucesso ali na frente”, apontou.

Em sua história na Seleção, Thiago Silva só não foi titular na primeira Copa em 2010, na África do Sul. Questionado sobre o momento brasileiro, ele acredita que está com o grupo mais qualificado em relação ao último ciclo, de 2018, na Rússia.

“Eu vejo essa seleção muito bem preparada. Não é clichê, mas é uma seleção melhor que a última. Apesar de ter jogadores de pouca idade, eles estão rodados, com uma boa bagagem. O vini e o Rodrygo ganharam a última Liga dos Campeões decidindo jogos. A gente torce para que eles continuem com essa saúde”.

Por fim, Thiago Silva falou sobre retornar ao Parque dos Príncipes, casa do PSG, clube em que atuou por oito temporadas e se tornou ídolo da torcida.

“Vai ser especial. Foram oito anos, não oito dias, nem oito meses. Vai ser especial para mim. A última vez eu ainda estava no Paris, mas agora estou em outro clube. Estou tranquilo e com o sentimento de gratidão por tudo que vivi ali”, concluiu.

*CBF

foto: Lucas Figueiredo/CBF

Edição Web: Bruna Oliveira

