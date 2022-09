Marketing de relacionamento é tendência para captar clientes, diz especialista

Você liga a TV e lá está, Roberto Carlos, o rei da música brasileira, recomendando a compra de uma determinada marca de carne. Todos sabem que o cantor é vegetariano, e por isso aquela propaganda ganha mais peso.

A carne seria realmente tão boa a ponto de “converter” um vegetariano? Na dúvida, você passa na casa do Zé, seu vizinho, que faz churrasco todo final de semana.

Quando você fala sobre o comercial, ele começa a rir e diz que a carne do açougue do Seo João, ali no bairro mesmo, é muito melhor, principalmente porque o açougueiro arredonda o preço pra baixo na hora de pesar.

Em quem você confia mais? No Roberto Carlos, que certamente recebeu um cachê para ser a estrela do comercial de um produto que ele não tem obrigação nenhuma de consumir? Ou no Zé, que faça chuva ou faça sol, está ali, todo final de semana fazendo churrasco, e que não ganha nenhuma grama de picanha a mais por divulgar o açougue do Seo João?

O “boca-a-boca”, ou num termo mais morderno, buzz marketing, ainda é um dos métodos de propaganda mais eficientes que existem.

Quando a recomendação vem de alguém que você confia, a chance de efetuar uma compra aumenta muito.

Um estudo do Instituto Nielsen, especialista em medição de comportamento, dados e análises de audiência, aponta que 92% dos consumidores no mundo confiam totalmente na indicação de um amigo ou familiar perante qualquer outra forma de propaganda, na hora de decidir por uma compra. Um outro dado muito interessante mostra que 70% acredita na opinião de qualquer outra pessoa, mesmo no ambiente virtual.

Divulgação Divulgação

Como o boca-a-boca acontece?

Só que a indicação de clientes não acontece do nada. Para o professor Marcelo Miyashita, um dos mais reconhecidos profissionais de marketing do país e membro do Hall da Fama da Academia Brasileira de Marketing, os empreendedores devem saber que as pessoas divulgam aquilo em que acreditam, o que só acontece quando existe marketing de relacionamento.

“Por que o Zé compra carne todo final de semana no açougue do Seo João? Porque ele arrendonda o preço pra baixo na hora de pesar. Porque o Seo João se preocupa em dar um bom atendimento, de bater um papo, ainda que bem rápido, com os clientes. Porque no final do ano, o Seo João presenteou os clientes mais fiéis com um molhinho de pimenta, fazendo com que eles se sentissem especiais. Isso é a base do marketing de relacionamento, que envolve diversos outros pilares e que dá resultado”, garante.

Na prática

A gestora de RH, Camila Guimarães, trabalha numa empresa especializada em grupos geradores de energia que tem mais de 15 anos de mercado. Ela conta que, por praticar o marketing de relacionamento, a empresa recebe muitas indicações de clientes que já realizaram serviços anteriormente.

“Acontece muito de o telefone tocar com um empresa que nos encontrou através de outra empresa, que nos indicou por conta da qualidade do nosso serviço, da confiança na nossa expertise, mas também pelo atendimento e pelo fato de trabalharmos os pilares do marketing de relacionamento, que além de proporcionar uma experiência boa para o cliente, nos dá esse retorno indireto que é muito significativo”, diz Camila, que participou do curso de Marketing de Serviços e Gestão de Atendimento, promovido por Miyashita em Manaus, em dezembro de 2021.

O professor reforça a importância de trabalhar o marketing de relacionamento desde o primeiro contato até o pós-venda.

“Clientes que confiam tornam-se grandes geradores de boca-a-boca, desde que sejam inteligentemente estimulados a propagar e falar bem. Com a Gestão do Relacionamento, que ocorre em todos os pontos de contato entre o cliente e a organização – na área comercial, de atendimento ao cliente e pós-venda, tem-se a oportunidade de tratar e trabalhar o cliente de modo diferenciado e customizado”, explica Miyashita, que volta a Manaus no início de outubro, com o Curso de Gestão e Marketing de Relacionamento.

Curso de Gestão e Marketing de Relacionamento

Em Manaus, as aulas acontecerão nos dias 4 e 5 de outubro, das 19h às 22h30, no Zen Work, localizado no bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul.

As inscrições podem ser feitas como Pessoa Jurídica (para empresas e seus colaboradores) e Pessoa Física (para profissionais e empreendedores), no site www.miyashita.com.br , onde também há mais informações sobre o curso..

Ao todo, são 132 turmas formadas, com 2.513 profissionais certificados em gestão de relacionamento com clientes para a geração de negócios e manutenção da reputação, sendo este o curso sobre o tema mais aplicado no país.

“Não há igual e é um curso obrigatório para quem trabalha com relacionamento. Quem faz vai aumentar sua competitividade por meio do uso do Marketing de Relacionamento, complementar seu aprendizado com conhecimentos mercadológicos atuais, ampliar sua visão sobre a gestão de clientes e da comunicação dirigida e reforçar sua competência de planejamento com estratégias inovadoras de marketing”, diz Miyashita.

Serviço

O quê: Curso de Gestão e Marketing de Relacionamento

Quando: 4 e 5 de outubro, de 19h às 22h30

Onde: Auditório Zen Work – Rua Rio Javari, 361 – Vieiralves – Manaus/AM

Inscrições:

https://www.miyashita.com.br/cursos/curso-de-gestao-e-marketing-de-relacionamento/

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing 11 propõe que os holofotes se voltem ao Norte

Amazonense vai palestrar em evento de marketing digital nos EUA

Consumidor ganha canal para denunciar telemarketing abusivo