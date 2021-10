Rio Preto da Eva, no AM, recebe Espetáculo teatral “A Bolha”

Uma estrutura arquitetônica com mais de dois metros foi construída para a intervenção urbana | Foto: Denni Sales

MANAUS (AM)- O município de Rio Preto da Eva recebe o experimento cênico "A Bolha". O espetáculo explora memórias no cenário de pandemia da COVID-19 e usa a metáfora da bolha, que traz consigo a representação de diversas imagens pandêmicas.

Em dezembro de 2020, o espetáculo surpreendeu o público com intervenções urbanas em dois pontos da cidade de Manaus.

A programação do Espetáculo , solo de Daniely Peinado, será gratuita e inicia a partir de 9 de outubro com oficinas de 14h às 18h, 10 de outubro com intervenção urbana às 17h, seguindo nos fins de semana 16, 17, 23 e 24 de outubro, com a realização das oficinas "Pensamento urbano" e "Do roteiro à direção", e exibição do documentário. As oficinas terão como público professores de artes da educação básica, artistas locais e interessados.

Uma estrutura arquitetônica com mais de dois metros foi construída para a intervenção urbana, que tem caráter surpresa, fazendo alusão ao isolamento social.

" A proposta é uma ocupação, pois queríamos que o projeto tivesse uma continuidade, então vamos mais de uma vez na cidade. A intenção é que os participantes multipliquem o que construirmos juntos como produtos das oficinas. Organizamos pedagogicamente nosso processo artístico para compartilhar com o público local de Rio Preto. Será uma troca bem significativa " Daniely Peinado, autora e atriz

“Ficamos um ano e meio fazendo somente trabalhos online e estamos na expectativa para esse primeiro contato com o público após a vacinação, e a preparação do documentário está sendo focada nisso, em mostrar a logística do espetáculo e a receptividade das pessoas. O espetáculo retrata um pouco o sufocamento que a quarentena trouxe, muitas pessoas podem se identificar. Estamos animados”, explica Denni Sales, oficineiro e fotógrafo.

No ano de 2021, o espetáculo participou do Festival Amazônia Encena na Rua | Foto: Denni Sales

O projeto foi contemplado pelo Prêmio Encontro das Artes para projetos artísticos, culturais e de economia criativa e solidária no interior do estado do Amazonas, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC/AM), uma ação da lei Aldir Blanc, que prevê medidas de apoio financeiro ao setor cultural atingido pela pandemia do novo Coronavírus, e tem apoio da Prefeitura de Rio Preto da Eva

A Bolha

Este é um experimento cênico onde a atriz fica dentro de uma bolha, uma estrutura arquitetônica de mais de dois metros de altura e faz alusão ao isolamento social vivido durante a pandemia da COVID-19.

No ano de 2021, o espetáculo participou do Festival Amazônia Encena na Rua, de Rondônia, em março. Em abril, participou do Festival Potência das Artes do Norte e em maio da XIV Mostra de Teatro do Amazonas, no Concurso de Mini Dramaturgias de 140 caracteres, se classificando por voto popular entre os três textos mais votados para publicação em outdoors na cidade de Manaus.

No dia 11 de outubro, participará da Mostra Presencial do XV Festival de Teatro da Amazônia da Federação de Teatro do Amazonas - FETAM.

