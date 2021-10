Corpo de homem é encontrado boiando em igarapé de Manaus

A perícia deve apontar a causa da morte da vítima | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Um corpo do sexo masculino foi encontrado no final da manhã desta sexta-feira (22), boiando em um igarapé dentro de uma área de mata, situada nas proximidades da avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme testemunhas, um homem estava colhendo frutas pela localidade quando avistou o corpo da vítima. Ele informou aos funcionários de uma autoescola, que acionaram os policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O local é de difícil acesso e será necessária a atuação das equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) para fazer o resgate do corpo.

Apenas o exame necroscópico, no Instituto Médico Legal (IML), irá apontar a causa da morte. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

