Manaus sediará o 1º Amazon Estética e Cosmética em outubro

Manaus (AM) – A capital do Amazonas está prestes a receber o 1º Congresso Amazon Estética e Cosmética, o maior da área realizado na cidade. A organização é da farmacêutica, esteta e comestóloga Natasha Mayer, que traz nomes como Tatiele Katzer (terapeuta capilar), Raquel Wolpe (Estética Íntima) e Guilherme Frota (Marketing Digital) para dois dias de palestras e networking. O evento acontece nos dias 29 e 30 de outubro no Studio 5 Shopping e Convenções.

Com uma programação que começa a partir das 8h e se estende até 18h, o Congresso vai proporcionar novas possibilidades para profissionais de estética e cosmética aumentarem seu leque de serviços. Entre as novidades do evento estão o lançamento da fórmula exclusiva do Botox Tópico, procedimentos inovadores para tratamento corporal (como celulite, estrias, flacidez e cicatrizes), além de técnicas para se tornar um Terapeuta Capilar e de gestão de negócios aplicadas para cosmética, como Marketing Digital e precificação de serviços e produtos.

Para profissionais que trabalham com dermatologia, o Amazon Estética e Cosmética também trará fórmulas para rejuvenescimento e clareamento da área íntima feminina e todas as técnicas sobre peelings, a exemplo de manchas, olheiras e rugas. A carga horária dos cursos varia entre duas e quatro horas de duração para cada técnica inovadora.

Idealizadora do evento, Natasha afirma que a proposta é colocar Manaus no roteiro de grandes eventos de grande porte no país.

“Queremos fazer um evento diferenciado para que os profissionais da cidade tenham acesso a informações que, no geral, só encontramos fora do Brasil. Quando pensamos em realizar o evento, a ideia era trazer profissionais que nunca pisaram aqui, gente que não é representante de marcas ou conveniadas, para poderem falar com isenção e liberdade. Nossa proposta é subir o padrão de qualidade dos Congressos. Essas pessoas que estamos trazendo vão a Congressos Nacionais gigantes e é a primeira vez delas em Manaus”, enfatiza.

Além de palestrantes de fora, haverá presença de profissionais de Manaus, conhecidos do grande público. De acordo com Natasha, o objetivo é fazer um evento que se renove todos os anos. “Esperamos passar a ter no calendário da cidade esse evento como referência”, finaliza.

O investimento é de R$ 359,90 em cada dia de evento. Mais informações e como adquirir os ingressos podem ser encontradas no WhatsApp pelo número (92) 99100-0633, no portal do evento (www.amazonesteticaecosmetica.com.br) ou no perfil no Instagram (@amazon.esteticaecosmetica).

Sobre Natasha Mayer

Farmacêutica e presidente da Comissão de Farmácia Magistral do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amazonas (CRF/AM), Natasha é formada pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e pós-graduada em Saúde Estética e em Cosmetologia. Além disso, é Mestre em Engenharia de Produção, especialista em nanotecnologia cosmética e em desenvolvimento de cosméticos naturais, tecnológicos e orgânicos.

Já foi a Dubai como convidada para apresentar seus produtos ao mercado europeu e é ganhadora de uma premiação nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) pelo desenvolvimento de um produto cosmético vegano com ativos amazônicos nanoencapsulados.

Palestrante e consultora em desenvolvimento de fórmulas na área da indústria farmacêutica, possui cursos internacionais na área e é responsável pelo projeto da primeira indústria de cosméticos orgânicos e sustentáveis do Amazonas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Odontologia estética avança no AM com uso de plasma sanguíneo como poderoso preenchedor facial

Mulher faz cirurgia estética com dentista e perde parte do nariz em GO

Estudo aponta que resíduos de açaí e guaraná podem acelerar processo de cicatrização