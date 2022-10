Prefeito David Almeida realiza abertura da 23ª Municipíadas das escolas da Semed

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã desta quinta-feira, 6/10, a abertura da 23ª edição das Municipíadas das escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na arena poliesportiva Amadeu Teixeira, avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul da cidade.

Durante o evento, o prefeito destacou, ainda, a criação da “Divisão de Esporte de Alto Rendimento” dentro das unidades escolares.

“É com alegria que a prefeitura organiza um evento como esse, dando oportunidade para os nossos filhos de praticar o esporte, incentivando o desporto, essa é a nossa intenção, trabalhar a Educação e também a Saúde, a partir da prática de esporte, para obtermos melhor qualidade de vida”, disse o prefeito, ao fazer um destaque especial.

“Fico muito feliz, muito alegre, com a criação da Divisão de Esporte de Alto Rendimento dentro da Secretaria Municipal de Educação, porque temos mais de 242 mil alunos e, agora, nós vamos ‘garimpar’, fazer as ‘peneiras’, para que possamos trazer esses alunos para a iniciação de esportes de alto rendimento, não pensamos pequeno para nossa cidade”, concluiu.

Essa edição das Municipíadas conta com a participação de mais de 4 mil alunos de aproximadamente 200 escolas, que disputarão nas categorias Mirim, 9 e 10 anos, Infantil, 12 e 13 anos, e Juvenil, de 14 a 16 anos.

Os jogos a serem disputados pelos estudantes são futsal, atletismo, voleibol, handebol, jiu-jítsu, natação, ginástica rítmica, badminton e basquete 3×3.

“Estamos mais uma vez festejando a Educação, dando as melhores ferramentas para os nossos alunos, como a criação da Divisão de Esporte, e podemos fazer muito mais, levando os nossos alunos a entenderem e acreditarem, e podemos ficar muito maiores do que já somos. Vamos efetivar os melhores projetos em Manaus e, com a criação da Divisão, nós vamos oportunizar a cada um, nós podemos, sim, enviar os melhores atletas para as Olimpíadas e para os torneios de maior rendimento”, completou a titular da Semed, Dulce Almeida.

O evento contou também com a presença do jogador de voleibol, Thiago Alves, medalhista olímpico com a Seleção Brasileira de Vôlei e, agora, integrante do Manaus Vôlei.

O jogador destacou a importância dos jogos escolares na vida dos alunos.

“Eu participei de vários jogos escolares, foi daí que surgiu a vontade de seguir a carreira de jogador de vôlei. Essa oportunidade é muito importante, eu vinha pensando nisso, no sonho que cada um tem, algumas crianças não têm a noção da importância disso tudo aqui. O meu recado é que eles aproveitem cada momento, porque é único e não podemos desperdiçar”, disse.

A pira olímpica foi acesa pela aluna e atleta de luta olímpica, Avril Karoline de Oliveira, 14 anos, estudante da escola municipal Ulisses Guimarães. De acordo com a campeã, esse foi um momento emocionante.

“Foi um momento único levar essa tocha. Estou muito feliz, é isso que eu quero para minha vida, quero ser uma atleta reconhecida nacionalmente e colocar o nome de Manaus entre as melhores da luta olímpica”, disse Avril.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus inicia jogos escolares das Municipíadas

Inscrições para a Municipíadas seguem até 31 de agosto em Manaus

Jogos das Municipíadas em escolas rurais seguem em fase classificatória