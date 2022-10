TikTok marca presença na 37ª Feira de Livros do Sesc Amazonas

Manaus (AM)- Com mais de 775 milhões de usuários ativos e 3 bilhões de downloads, o aplicativo TikTok estará presente na Feira de Livros do Sesc Amazonas que será realizada a partir desta terça-feira, 11 de outubro, no Centro de Convenções Vasco Vasques.

A feira contará com um espaço com mais de 15 metros composto por ambientes artísticos voltados à produção de conteúdo.

O evento também terá a palestra presencial ministrada por um representante da empresa que irá abordar as melhores práticas para se contar histórias por meio do aplicativo. Com o nome “Contando histórias no TikTok por meio do conteúdo orgânico”, a palestra será realizada no dia 12 de outubro, às 17h, no palco principal da Feira de Livros Sesc AM.

A presença inédita do TikTok em Manaus, é fruto da parceria com o Sesc Amazonas para entregar ao público da tradicional Feira de Livros, maior evento literário do Amazonas, temas relevantes e atuais da sociedade.

“Para o Sesc é uma grande alegria realizar a Feira de Livros no Amazonas, há 37 anos, e continuar inovando na programação e novas parcerias. Entendemos a força das plataformas de conteúdo e seus usuários, entre eles os chamados ‘booktokers’ que estão disseminando a cultura literária por meio de indicações de títulos e autores. Queremos esses jovens leitores no nosso evento que possui uma extensa programação para toda família”, destacou a diretora regional do Sesc AM, Adriana Nascimento.

A palestra do TikTok é gratuita e faz parte da programação oficial da Feira de Livros do Sesc AM. O evento será realizado entre os dias 11 e 15 de outubro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, e neste ano tem como tema os 100 anos do Modernismo Brasileiro. A programação completa do evento já está disponível no site: www.sesc-am.com.br .

*com informações da assessoria

