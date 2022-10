Wesley Safadão é o novo padrinho do Time Brasil para os Jogos Olímpicos de 2024

O cantor cearense se junta à atriz e cantora Larissa Manoela e ao surfista Pedro Scooby no time de padrinhos e madrinhas do COB

O programa de padrinhos e madrinhas visando aos Jogos Olímpicos Paris 2024 do Comitê Olímpico do Brasil (COB) ganhou mais um integrante.

Nesta terça-feira (18), o COB anunciou o terceiro nome que vai apoiar os atletas brasileiros por todo este ciclo olímpico. E trata-se de uma referência no meio musical: o cantor Wesley Safadão foi convocado e é o mais novo integrante do Time Brasil para os jogos parisienses.

O cantor cearense se junta à atriz e cantora Larissa Manoela e ao surfista Pedro Scooby no time de padrinhos e madrinhas do COB. Juntos, eles têm a missão de engajar a torcida brasileira até os Jogos Olímpicos Paris 2024 nesse programa que reúne personalidades renomadas do país.

Wesley também vai trabalhar como embaixador em eventos, competições e nas redes sociais com o objetivo de promover o esporte olímpico e os atletas brasileiros.

“Nossa intenção é trazer personalidades de diversas áreas de atuação para que diferentes públicos mergulhem mais no universo do COB e do Time Brasil. Wesley Safadão é um fenômeno da música brasileira e estamos muito felizes por contar com a presença carismática dele no nosso time de padrinhos e madrinhas. Através das músicas e do engajamento dele nas redes sociais tenho certeza de que os torcedores brasileiros ficarão ainda mais por dentro do contexto olímpico neste caminho até Paris 2024”, ressaltou o diretor de marketing do COB Gustavo Herbetta.

Wesley Safadão é natural de Fortaleza, no Ceará, e tem 34 anos. Ele começou a carreira musical em 2003, à época com a banda Garota Safada, e fez muito sucesso no Nordeste brasileiro. Na sequência, já com projeção nacional, Wesley passou a seguir carreira solo e atualmente é um dos principais expoentes do gênero do forró no Brasil, atuando não só como cantor, mas também como produtor musical e empresário.

Além disso, ele é um fenômeno nas mídias digitais: no canal dele do YouTube são mais de 13,5 milhões de inscritos e 7,5 bilhões de visualizações; nas demais redes sociais ele soma inúmeros seguidores, a exemplo dos 37,9 milhões no Instagram, 4,9 milhões no TikTok, 5 milhões no Twitter e 11 milhões de fãs no Facebook.

“Recebi esse convite do Comitê Olímpico do Brasil e estou feliz em ser padrinho dos atletas brasileiros. Eu que já sou fã de esportes, agora vou acompanhar mais de perto essa jornada de todos os atletas daqui até Paris, em 2024. Já quero até competir junto (risos). Estamos unidos na torcida para apoiar nossos atletas. Vamos, Brasil!” celebrou Wesley Safadão.

Além das ações interativas com atletas e torcidas, o programa de padrinhos e madrinhas do Comitê Olímpico do Brasil tem a proposta de levar as personalidades para acompanhar a performance do Time Brasil nos Jogos Olímpicos Paris 2024, Jogos Pan-americanos Santiago 2023 e outras missões organizadas pelo Comitê. Os atletas e a torcida brasileira conhecerão mais personalidades que também vão compor esse time em breve.

*COB

Leia mais:

Oscar não descarta transferência para o Flamengo em 2023

Indonésia vai demolir estádio de tragédia de 133 mortos

São Raimundo apresenta elenco para a Copa Verde