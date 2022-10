Trio que furtava veículos em Manaus usando “Chapolin” é capturado pela polícia

De acordo com o major Heber da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), as equipes receberam denúncias que o trio estava cometendo furtos em um shopping no centro da cidade

Manaus (AM) – Três indivíduos identiticados como Atalo José Menezes da Fonseca, de 26 anos, Carlos Man dos Santos, de 25 anos, e um adolescente de 15 anos foram capturados ao longo desta quarta-feira (19), por cometerem vários furtos em Manaus mediante o uso de “Chapolin”, dispositivo eletrônico que impede o travamento de portas de veículos. A ação ocorreu na Zona Centro-Sul.

De acordo com o major Heber da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), as equipes receberam denúncias que o trio estava cometendo furtos em um shopping no centro da cidade. Foi realizado um acompanhamento dos suspeitos e os policiais identificaram que eles fizeram paradas em estabelecimentos comerciais incluindo um shopping na Avenida Djalma Batista,no bairro Chapada na Zona Centro-sul de Manaus.

“Conseguimos fazer a abordagem dos suspeitos na Avenida Torquato Tapajós, naquela mesma zona, onde identificamos o trio com dois “Chapolins”, utilizados na prática criminosa além de vários objetos oriundos de furtos como cartões, celulares e aparelhos eletrônicos. Uma arma de fogo, do tipo pistola calibre nove milímetros e munições também foi apreendida” , destacou o major.

Durante as diligências um dos suspeitos fez menção de atirar contra a equipe policial e por isso foi necessária a reação dos oficiais que efetuaram um disparo de arma de fogo na região inferior do corpo dele. O homem foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, naquela mesma zona da cidade, onde recebeu atendimento médico. A ocorrência foi apresentada no 1° Distrito Integrado de Polícia.

“Já identificamos uma das vítimas que está a caminho da delegacia para formalizar a ocorrência policial. Continuamos contando com o apoio da população que pode realizar denúncias por meio do número 181. Asseguramos a identidade do sigilo do informante” , finalizou o major.

O trio deve permanecer à disposição da Justiça e o menor de idade será encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

