Adolescentes invadem dependências de escola municipal na Zona Leste e destroem equipamentos

Manaus (AM) – Computadores, monitores e tablets da Escola Municipal Etelvina Pereira Braga, localizada no conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, foram destruídos por dois adolescentes, ainda não identificados. Os menores invadirem as dependências da unidade de educação e vandalizaram o local, deixando prejuízos.

O caso ocorreu no último dia 22 de outubro, por volta de 4h, deixando a gestão da unidade, professores e alunos revoltados com a situação.

Nesta quarta-feira (26), a direção da escola se manifestou sobre o assunto, confiando na resposta das autoridades para resolver o tema.

“É um momento de tristeza e revolta, pois sabemos o quanto trabalhamos e nos importamos com a escola. Acreditamos que aqui é um lugar de transformação e de mudança de vidas. Que tudo seja esclarecido e os autores sejam responsabilizados pelos atos de vandalismo e depredação”, afirmou Rodrigo Martins, gestor da unidade.

Providências

O Em Tempo entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), mas ainda não obteve resposta. Mesmo assim, a Prefeitura de Manaus informa que a segurança nas escolas é uma prioridade da gestão do prefeito David Almeida, que tem destinado recursos para reforma de unidades de ensino e fiscaliza obras em todas elas.

Ainda nesta quarta-feira (26), David Almeida fiscalizou o andamento da reforma da escola municipal Professor Raimundo Gonçalves Nogueira, no bairro Zumbi, Zona Leste da capital amazonense. Durante a visita, o chefe do Executivo municipal reforçou que a revitalização de unidades escolares visa garantir aos profissionais da Educação e alunos todas as condições necessárias para que a cidade obtenha os melhores índices do Brasil na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“Aqui, no Zumbi, tem cinco escolas municipais, já reformamos quatro, e essa é a última escola que estamos reformando. Nossa reforma é completa, estamos praticamente reconstruindo as estruturas e vamos ampliar também para construir uma quadra coberta, oferecendo oportunidade para que os alunos façam atividades físicas, esse é o trabalho que nós estamos fazendo na Educação, estruturando, melhorando o salário dos professores, pagando o terceiro melhor salário, para que a gente possa ter ganhos pedagógicos e a Educação de Manaus possa avançar”, afirmou Almeida.

*Com informações da assessoria

