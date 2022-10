Manaus realiza evento comemorativo pelo “Dia D de Drummond”

Manaus (AM)- O Dia Nacional da Poesia ficou conhecido no Brasil como o “Dia D de Drummond”, e, em Manaus, a prefeitura realiza, desde 2021, um evento comemorativo, organizado pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Este ano, a celebração será na segunda-feira (31), às 15h, no Museu da Cidade de Manaus (Muma), o histórico Paço da Liberdade, com as presenças de poetas convidados, professores e alunos.

O evento terá a participação especial dos professores e alunos da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), das escolas Adventista, do bairro Cidade Nova, e municipal Professora Antônia Pereira da Silva, do bairro Santa Etelvina.

A parte musical será conduzida pelos músicos Daniel Ribeiro, com prelúdio musical, e poslúdio musical, com Sebastião do Largo. No recital, as participações serão do professor Carlos Guedelha, Patrícia Borges (Ufam), Carol Nogueira (UEA), Leonardo Novelino e Tenório Telles.

