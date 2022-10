Palace Provincial recebe mostra de filmes de terror de cineastas amazonenses

Manaus (AM)- Com a chegada do Halloween, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa promove neste sábado (29), às 17h, no auditório do Palacete Provincial, uma mostra de filmes regionais de terror e suspense.

A mostra é realizada com o intuito de proporcionar entretenimento ao público e divulgar filmes de cineastas amazonenses voltados ao gênero. A atividade tem uma hora de duração, com entrada gratuita e por ordem de chegada.

Na programação estão os filmes “Cabeça do Mal”, do diretor Lucas Melkids; “Frequência do Além”, de Roberto Hades; “Lady Wolf”, de Wander Luis; “Agonia”, de Davi Marinho, entre outros. A classificação indicativa é a partir de 12 anos.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

