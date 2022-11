Lula promete “luta forte” contra o desmatamento e Conferência do Clima na Amazônia em 2025

Sob aplausos, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva destacou ontem, na COP27, a determinação do seu governo de “lutar fortemente” contra o desmatamento ilegal, criar o Ministério dos Povos Originários para cuidar melhor dos povos indígenas e preservar a biodiversidade amazônica.

No discurso, proferido no estande do Consórcio dos Governadores da Amazônia Legal, em Sharm el-Sheikh, no Egito, Lula afirmou que seu governo provará ao mundo que “uma árvore em pé, uma árvore viva, é mais valiosa do que uma árvore derrubada”.

No evento, ele prometeu tirar o Brasil do isolamento internacional e se esforçar para realizar a COP de 2025 na Amazônia. “Vamos falar com o secretário-geral da ONU (António Guterres) e vamos pedir para que a COP de 2025 seja feita no Brasil, na Amazônia”, disse Lula, mencionando a possibilidade de a Conferência ocorrer no Pará ou no Amazonas.

Governo comum

Lula destacou que sua nova gestão no Palácio do Planalto vai valorizar a aliança e acordos com os governos estaduais e os prefeitos das capitais brasileiras, formando um grande leque de parcerias em defesa do meio ambiente.

“É mais do que justo que recuperemos a aliança de entes federativos que tivemos no Brasil, para que o Governo Federal volte a governar de comum acordo com os governos das cidades, porque não é possível haver distanciamento entre o presidente da República, os governadores e os prefeitos das cidades”, disse o novo mandatário brasileiro.

Carta da Amazônia

Lula elogiou a Carta da Amazônia, que lhe foi entregue por Helder Barbalho (Pará-MDB) em nome dos governadores amazônicos.

“Não é possível que um presidente da República não faça reuniões, de quando em quando, com os governadores. Que pense que é capaz de governar o Brasil sem levar em conta as necessidades dos Estados e das cidades. E é lá que está o problema do povo. É lá que quer saúde, educação, transporte, qualidade de vida”, discursou o líder petista.

Madeira ilegal

Cem imóveis rurais concentraram mais da metade da exploração ilegal de madeira apurada entre imóveis com Cadastro Ambiental Rural (CAR), de agosto de 2020 a julho de 2021, na Amazônia brasileira.

Os dados constam do relatório “Mapeamento da exploração madeireira na Amazônia”, lançado pela Rede Simex (Imazon, Idesam, Imaflora e ICV) durante a COP27, no Egito.

Desastre

O estudo inédito identificou e mapeou um total de 377.624 hectares de florestas nativas explorados para fins madeireiros no período em seis dos nove estados da região: Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima – no caso do Amapá, a análise foi impossibilitada pelo alto percentual de cobertura de nuvens nas imagens de satélite.

Mato Grosso respondeu por 73% do total, seguido pelo Pará (15,1%), Rondônia (4,3%), Amazonas (4%), Acre (2,9%) e Roraima (menos de 1%).

Antidemocráticos

Relatórios das Polícias Militar, Civil e Federal e do Ministério Público nos Estados, encaminhados ao Supremo Tribunal Federal (STF), apontam políticos, policiais, fazendeiros e empresários do agronegócio como financiadores dos atos antidemocráticos bolsonaristas no país.

Segundo o jornal Estadão, que teve acesso aos documentos, os personagens citados não são acusados de crimes, mas poderão ser investigados criminalmente.

No Amazonas, a juíza federal Jaiza Fraxe determinou, na terça-feira passada, que Governo Federal, Governo Estadual e Prefeitura de Manaus executem a desocupação da área em frente ao Comando Militar da Amazônia, onde os bolsonaristas acamparam desde 30 de outubro.

Ação de Moraes

Os relatórios produzidos sobre as manifestações foram exigidos pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, indignado com os atos que, além de politicamente antidemocráticos, conturbavam a ordem pública em vários estados.

Na segunda-feira (14), após de ser alvo de ataques de grupos bolsonaristas em Nova York, o ministro publicou mensagem em sua conta no Twitter defendendo a democracia e prometendo medidas duras contra os manifestantes.

Ele escreveu: “O povo se manifestou livremente e a Democracia venceu. O Brasil merece paz, serenidade, desenvolvimento, e igualdade social. E os extremistas antidemocráticos merecem e terão a aplicação da lei penal”.

“Rei da soja”

No Estado do Acre, relatório de inteligência da Polícia Militar aponta o envolvimento de dois fazendeiros locais entre os financiadores dos protestos em defesa de uma intervenção das Forças Armadas contra o resultado da eleição de 2022.

O procurador-geral de Justiça do Acre, Danilo Lovisaro do Nascimento, disse ao STF ter “certeza de que os atos antidemocráticos estão sendo financiados pelos fazendeiros do agronegócio”, citando como financiadores João Moura, o “rei da soja”, e Henrique Luis Cardoso Neto.

Transplantes

Pai e filho deputados estaduais, os parlamentares Belarmino Lins (PP) e George Lins (UB) participaram ontem da solenidade em que o governador Wilson Lima anuncioua ampliação da carta de serviços executados no Hospital Delphina Aziz.

De forma inédita, a unidade vai passar a realizar transplantes renais e serviços de otorrinolaringologia, como o implante coclear, a partir de 2023.

O governador anunciou ainda que, a partir de 2024, o hospital também começará a realizar transplante de fígado.

Encontro das Águas

O Movimento S.O.S Encontro das Águas fortaleceu politicamente sua luta em defesa do Tombamento do Encontro das Águas.

Em documento enviado à COP27, os membros do movimento destacam que a área precisa ser preservada por sua importância turística e ambiental para o Amazonas e para o país.

Tacacá na Bossa

O conhecido projeto Tacacá na Bossa, que promovia shows gratuitos para todos os gostos no Largo de São Sebastião, chegou ao fim na noite de ontem.

O espetáculo especial foi recheado com sucessos dos Beatles por meio da cantora Bella Queiroz e da banda cover Black Mersey.

O projeto tinha o apoio do Governo do Amazonas via Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Isabel do vôlei

Nas redes sociais choveram mensagens de lamentos e pesar pela morte de Isabel Salgado, aos 62 anos, ocorrida na manhã de ontem, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

A ex-ponteira da Seleção Brasileira de voleibol feminino não resistiu à síndrome aguda respiratória do adulto (SARA), condição clínica considerada rara.

No Twitter, o presidente eleito Lula escreveu que Isabel “‘abriu portas para muitas brasileiras”. Ela havia sido indicada para a pasta do esporte da equipe de transição do novo governo.

Anne na transição

Ex-candidata a vice-governadora na chapa do senador Eduardo Braga (MDB), a amazonense Anne Moura, secretária nacional de mulheres do PT, agora integra a equipe de transição do governo Lula.

Ela vai cuidar de articulação política com partidos e movimentos sociais, a convite do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) e dos petistas Gleisi Hoffmann e Aloísio Mercadante.

Brigadas do Prosamin

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas, em parceria com o Corpo de Bombeiros (CBMAM), realiza, até esta sexta-feira (18), o curso de formação de brigada de incêndio para moradores do Parque Residencial Gilberto Mestrinho.

Com o objetivo de formar uma rede de prevenção dentro dos residenciais do Prosamin, o treinamento envolve o manuseio de extintores, mangueira d’água, hidrantes para o combate a incêndio e também noções de primeiros socorros.

A formação de brigadas de incêndio também faz parte do processo de regularização dos habitacionais, de acordo com o coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo.

