Ucrânia e Rússia iniciam encontro para negociar cessar-fogo

Delegações da Rússia e da Ucrânia iniciaram na manhã desta segunda-feira (28), em Belarus, a primeira reunião para tentar negociar um cessar-fogo na guerra.

Apesar da baixa expectativa de que haja uma resolução neste encontro, este é considerado o primeiro passo para uma tentativa de pacificação.

A delegação da Ucrânia tem a presença do ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, do conselheiro chefe do gabinete do presidente do país, Mykhailo Podoliak, e do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Mykola Tochytskyi.

Do lado russo, a missão diplomática é liderada pelo conselheiro do Kremlin, Vladimir Medinski.

Antes do início da reunião, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu aos russos um cessar-fogo “imediato” e a retirada de suas tropas.

A conversa entre os dois países ocorre no quinto dia de confronto desde a invasão da Rússia ao território ucraniano.

Essas conversas acontecem em uma das residências do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, na região de Gomel, perto da fronteira com a Ucrânia.

